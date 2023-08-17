Совбез ООН призвал Азербайджан открыть Лачинский коридор

17 августа 2023, 03:04

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Участники Совбеза ООН призвали не препятствовать деятельности Красного Креста в Нагорном Карабахе и доставке гуманитарной помощи в регион.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Ереван ожидал, что Совбез ООН примет решение о доставке гуманитарной помощи при содействии гуманитарного офиса организации.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал принять меры "по предотвращению истребления армян Нагорного Карабаха". Мирзоян назвал голод невидимым оружием геноцида, отметив, что блокировка Лачинского коридора нарушила основные права жителей региона.

"Жители Нагорного Карабаха не получают необходимого продовольствия, медикаментов, топлива. Нарушена работа детсадов, транспорта, больниц, из-за обстрелов со стороны Азербайджана не выполняются сельхозработы", - заявил он во время заседания.

Мирзоян также напомнил о похищении 68-летнего жителя Нагорного Карабаха из кареты МККК, упомянул недавнюю смерть Каро Ованнисяна от истощения и трагический инцидент с двумя детьми, которых мать оставила одних дома, чтобы дойти пешком до города и найти для них еду.

"Независимо от места проживания, все люди наделены одними и теми же правами и достоинством, и к ним нужно относиться с уважением, даже во время войны. К сожалению, народ Нагорного Карабаха лишен такого отношения, оказавшись в полной блокаде и осаде", - заявил Арарат Мирзоян.

Он добавил, что Армения ожидает от ООН осуждения политики Азербайджана в отношении карабахских армян, восстановления свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору и предоставления гуманитарной помощи Нагорному Карабаху. Кроме этого, Мирзоян призвал направить в Нагорный Карабах независимую межведомственную миссию по оценке потребностей населения.

Представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Эдем Восорну в своем выступлении отметила, что организация располагает информацией о проблемах, связанных с перемещением людей и товаров по Лачинскому коридору. Также известно о нехватке продуктов питания и лекарств в районах, где развернут российский миротворческий контингент, и о перебоях с поставками энергии.

Восорну отметила, что управление не имеет возможности независимым образом проверить эту информацию, но находится на постоянной связи с МККК - единственной международной гуманитарной организацией в Нагорном Карабахе. Она также обратила внимание, что Красный Крест в течение нескольких недель не может доставить гуманитарную помощь в регион.

"Международное гуманитарное право предельно ясно. Стороны должны разрешить быструю и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся гражданским лицам и обеспечить свободу передвижения для гуманитарных работников. Крайне важно, чтобы сотрудникам МККК разрешили возобновить доставку гуманитарной помощи по любым доступным маршрутам", - отметила Восорну.

Представитель России Дмитрий Полянский предложил "параллельное открытие дорог через Агдам и Лачин для передвижения гражданских лиц и невоенных грузов", назвав такой вариант "реалистичной компромиссной развязкой по деэскалации напряженности". Он выразил обеспокоенность, что Лачинский коридор, который, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, должен находиться под контролем российских миротворческих сил, заблокирован. По утверждению Полянского, российские силы "делают все возможное для недопущения гуманитарного бедствия в регионе". Вместе с тем он призвал всех "со всей ответственностью подходить к использованию площадке СБ ООН" и добавил, что "проблемы должны решаться между Баку и Ереваном, и никакие навязанные схемы и развязки их диалог не заменят".

Представитель Евросоюза Сильвио Гонцато, наоборот, считает, что дорога через Агдам не может рассматриваться в качестве альтернативы Лачинскому коридору для Нагорного Карабаха. "Принимаем во внимание готовность Азербайджана обеспечить гуманитарные поставки через Агдам, но это нельзя рассматривать как альтернативу Лачинскому коридору. Население Нагорного Карабаха нуждается в гарантиях прав и безопасности", - заявил Сильвио Гонцато,

Он напомнил, что Лачинский коридор заблокирован уже восемь месяцев, несмотря на решение Международного суда ООН. Единственное исключение составляют разовые медицинские эвакуации при посредничестве МККК. Гонцато также отметил, что местное население страдает из-за дефицита продуктов.

"В Брюсселе считают, что гуманитарный доступ нельзя использовать в качестве политического механизма. Нужно незамедлительно открыть Лачинский коридор в соответствии с заявлениями МС ООН, и азербайджанские власти должны обеспечить безопасность и свободу передвижения, чтобы кризис не обернулся эскалацией" - заявил Сильвио Гонцато.

Восстановить движение через Лачинский коридор призвали Азербайджан и Соединенные Штаты. "Доставка продуктов, медикаментов, детского питания и энергетики не должна быть перекрыта, люди не должны оставаться в такой ситуации. Призываем власти Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Медицинская эвакуация, торговые, гуманитарные и личные транспортные средства должны быть доступны для жителей Нагорного Карабаха", - заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Представитель Франции Натали Бродхерст отметила, что продолжающаяся блокада Нагорного Карабаха порождает риск голода. "Это попытка изолировать Нагорный Карабах от остального мира без каких-либо легитимных причин и оснований для оправдания такой ситуации", - заявила она, напомнив про ограничения поставок газа и электроэнергии в Нагорный Карабах и дефицит воды.

Наряду со всем этим, как она отметила, риск голода порождает и недостаток топлива, без которого нельзя проводить сельхозработы. "Блокада является грубым нарушением международного права. Париж призывает к немедленному восстановлению передвижения в обоих направлениях, а также к возобновлению подачи газа и электроэнергии", - констатировала Натали Бродхерст.

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