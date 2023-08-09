Эксперты ООН призвали Баку разблокировать Лачинский коридор

09 августа 2023, 11:25

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Властям Азербайджана следует разрешить проезд людей и перевозку грузов по Лачинскому коридору, заявили эксперты ООН.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля представители карабахских общественных организаций на встрече в посольстве США в Армении попросили принять меры в связи с блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе. 5 августа МИД Нагорного Карабаха призвал международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на которое сегодня обратило внимание "Новости-Армения".

"Блокада единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией в течение семи месяцев, привела к тому, что население столкнулось с острой нехваткой продуктов питания, медикаментов и средств гигиены, повлияла на работу медицинских и образовательных учреждений и подвергла значительному риску жизнь жителей, особенно детей, инвалидов, пожилых людей, беременных женщин и больных", - говорится в заявлении.

Авторы обращения призвали власти Азербайджана немедленно восстановить свободное и безопасное передвижение людей, машин и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. "Сняв блокаду, власти могут облегчить страдания тысяч людей в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный поток гуманитарной помощи гражданскому населению", - говорится в обращении.

В публикации поясняется, что заявление сделали один независимый эксперт и три специальных докладчика из группы независимых экспертов специальных процедур Совета по правам человека. "Эксперты специальных процедур работают на добровольной основе; они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном 7 августа.

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