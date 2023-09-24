24 сентября 2023, 15:55

Первая группа карабахцев прибыла в Сюникскую область

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Около 30 жителей Нагорного Карабаха приехали в Сюникскую область Армении, сообщил советник губернатора. В первую очередь в Армению решено отправить семьи, которые остались без жилья и захотели покинуть Нагорный Карабах, заявили власти непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", в результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч людей стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест размещения на случай притока беженцев из Нагорного Карабаха.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 граждан Нагорного Карабаха, сообщил советник губернатора области Карен Балян. "Первую группу уже приняли. Создана рабочая группа, которая займется проблемами переселенцев из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). Мы собираемся размещать их везде, где только можно, в селах и городах", - приводит сегодня его слова News.am.

В Армению в сопровождении российских миротворцев будут доставлены семьи, которые в результате боевых действий остались без жилья и изъявили желание покинуть Нагорный Карабах, сообщило сегодня правительство непризнанной республики.

О переселении других групп населения правительство проинформирует позднее, говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

Напомним, 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян.

24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента Азербайджана отметили, что первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

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Примечание:

"Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха", "Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: "Кавказский узел"

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