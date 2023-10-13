Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане

13 октября 2023, 16:26

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Один водитель погиб, а второй получил множественные ранения при взрыве противотанковой мины в Ходжавендском районе. С окончания осенней войны 2020 года от взрывав мин пострадали 333 жителя Азербайджана, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин. Что на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года. В Варшаве группа азербайджанцев 8 октября провела акцию протеста с требованием решить проблему с минированием территорий.

Семь общественных организаций Азербайджана обратились 4 августа к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

Около пяти часов утра на территории степи Харами в Ходжавендском районе (села Ходжавендского района перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года - прим. "Кавказского узла") на мине подорвались два грузовых автомобиля, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

35-летний водитель автомобиля Qazel Фамиль Абилов погиб, а 23-летний Намаз Байрамов, управлявший грузовиком марки Mercedes-Benz Atego, получил телесные повреждения различной степени. Ходжавендская районная прокуратура ведет расследование.

Грузовики подорвались на противотанковой мине, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в агентстве по разминированию территорий Азербайджана ( ANAMA). В агентстве отметили, что данная территория еще не была очищена от мин.

"Заложенные Арменией мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев. Сегодня погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Международное сообщество не должно закрывать глаза на эту угрозу, необходимо призвать Армению предоставить точные карты минных полей", - отметило МИД Азербайджана в публикации социальной сети X.

После окончания 44-дневной войны 10 ноября 2020 года в результате подрыва мин пострадали 333 жителей Азербайджана (с учетом сегодняшнего инцидента), в том числе 65 погибли, 268 получили травмы, сообщили в Генпрокуратуре.

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