09 октября 2023, 04:45

Участники акции протеста в Варшаве потребовали разминировать Азербайджан

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Азербайджанцы провели акцию протеста в Варшаве, они обвинили власти Армении в минном терроре и призвали ускорить разминирование территорий.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин. Что на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Семь общественных организаций Азербайджана обратились 4 августа к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. При этом 10 сентября официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде уточнил, что с момента окончания 44-дневной войны жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 306 жителей Азербайджана.

В Варшаве группа азербайджанцев 8 октября провела акцию протеста с требованием решить проблему с минированием территорий. Они обвинили руководство Армении в деструктивной политике, минном терроре и призвали к миру, пишет oxu.az.

Отмечается, что в акции приняли участие азербайджанцы, проживающие в разных европейских странах. Они держали плакаты с соответствующими требованиями, флаги Азербайджана и Польши. Участие в акции приняли около сотни человек, сообщает Trend.

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Примечание:

"Азербайджанские саперы отрапортовали о пяти минах-ловушках в Нагорном Карабахе", "Скончался раненый в ходе артобстрела житель Армении", "Азербайджанские военные эксперты оценили значимость занятых Азербайджаном высот".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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