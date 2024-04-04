МИД Азербайджана и Красный Крест привлекли внимание к проблеме разминирования

04 апреля 2024, 14:05

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В зоне карабахского конфликта остается нерешенной проблема с разминированием, при этом власти Армении отказываются предоставлять достоверные минные карты, заявил МИД Азербайджана. Красный Крест подчеркнул, что в результате подрывов на минах пострадали сотни мирных жителей. Оба заявления сделаны по поводу Дня просвещения по вопросам минной опасности, отмечаемого ежегодно 4 апреля.

Как информировал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются местные жители, занимающиеся выпасом скота. Так, 2 апреля три жителя Тертерского района получили тяжелые ранения из-за взрыва мины во время выпаса скота.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило заявление в связи Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, который отмечается ежегодно 4 апреля.

"Минная угроза, продолжающаяся со стороны Армении даже в постконфликтный период, не только замедляет проводимые в регионе работы по восстановлению и реконструкции, процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли, но и остается источником серьезной опасности для жизни и здоровья наших граждан", – заявило министерство, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

После боевых действий в сентябре 2023 года в Карабахе обнаружено более 500 тысяч мин, расположенных по периметру бывшей линии соприкосновения. А с ноября 2020 года жертвами подрывов мин стали 350 жителей Азербайджана, в том числе 50 мирных жителей и 15 военнослужащих погибли, сказано в заявлении МИД.

"Несмотря на неоднократные призывы к Армении предоставить карты заминированных территорий, чтобы положить конец этой угрозе, эта страна долгое время вообще отрицала существование таких карт", – подчеркнуло министерство.

Бакинское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) отметило, что даже спустя долгое время после военных действий мины остаются опасными для людей. Красный Крест распространил свое заявление также по случаю международного Дня просвещения по вопросам минной опасности.

"В Азербайджане пострадали сотни людей последствия взрывоопасных явлений, хотя активные боевые действия давно прекратились", – отметила организация, перевод заявления которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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