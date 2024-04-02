Четыре человека ранены при взрывах мин в Азербайджане

02 апреля 2024, 21:10

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Три жителя Тертерского района получили тяжелые ранения из-за взрыва мины во время выпаса скота, а в Агдамском районе на мине подорвался сапер Азербайджанского агентства по разминированию.

Как писал "Кавказский узел", после войны за Нагорный Карабах в зоне, где проходили боевые действия, люди периодически подрываются на минах, зачастую это сельхозрабочие и пастухи. Так, 4 и 5 февраля в Тертерском районе от взрывов мин пострадали два пастуха, Гасанали Алиев и Араз Мамедов. 3 марта житель Агдамского района во время выпаса скота получил ранения обеих ног при взрыве противопехотной мины.

Инцидент с тремя пастухами произошел на бывшей линии соприкосновения войск в Карабахе, в селе Чайлы Тертерского района. Пострадали 55-летний Полад Исмаилов, 32-летний Арзуман Тагизаде и 18-летний Эльмир Багиров, говорится в совместном сообщении МВД, Генпрокуратуры Азербайджана и ANAMA (Азербайджанское агентство по разминированию).

По информации ведомств, мужчины пасли скот на неочищенной от мин территории. В результате взрыва боеприпаса один из пострадавших лишился обеих ног, состояние еще одного врачи оценивают как тяжелое. Третий пострадавший также госпитализирован, у него многочисленные осколочные ранения.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из пострадавших, 18-летний Багиров был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу, где ему ампутировали обе ноги. Туда же в тяжелом состоянии доставили Тагизаде.

Исмаилов был доставлен в Тертерскую центральную районную больницу с многочисленными осколочными ранениями, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сказали в районной администрации.

Еще один инцидент произошел сегодня в Агдамском районе: во время работ по разминированию на территории села Сарыджалы при взрыве боеприпаса был ранен 37-летний сапер ANAMA Хайам Алиев. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Техника, которую использовал Алиев во время работы, была повреждена.

Прокуратуры Тертерского и Агдамского района расследуют оба инцидента. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности - "не заходить на незнакомые участки" и обращать внимание на все знаки, предупреждающие об угрозе мин.

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