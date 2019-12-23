Оппозиционная "Единая Армения" выдвинула кандидата в президенты Нагорного Карабаха

23 декабря 2019, 02:53

Лидер оппозиционной "Единой Армении" Ваан Бадасян стал кандидатом от партии на президентских выборах в 2020 году. По его словам, партия выступает за воссоединение с Арменией.

Как писал "Кавказский узел", президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха уже заявили бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, министр иностранных дел Масис Маилян, бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян, общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян и председатель парламента Ашот Гулян. 15 декабря об участии в парламентских и президентских выборах объявила партия АРФ "Дашнакцутюн". Кандидатом на пост президента выдвинут глава партии, депутат Национального собрания Давид Ишханян.

Основными фаворитами на президентских выборах станут Арутюнян и Маилян, причем впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, считает политолог Армен Варданян. Шансы получить голоса у кандидата без политического бэкграунда, вне зависимости от пола и возраста, минимальные, убеждена политобозреватель Наира Айрумян.

Непарламентская оппозиционная партия "Единая Армения" 22 декабря провела в Степанакерте съезд, на котором было объявлено о решении принять участие в парламентских и президентских выборах в марте 2020 года. Кандидатом в президенты от партии выдвинут лидер Ваан Бадасян.

"Ранее партия "Единая Армения" выступила против президентской системы правления в Нагорном Карабахе. Лидер партии Ваан Бадасян заявил, что партия "сделает все возможное для внесения поправок в Конституцию, чтобы в республике действовало парламентское правление".

«На съезде была дана политическая оценка деятельности уходящих властей во всех сферах. Также приняли решение применить новый подход в формировании пропорционального списка партии, с которым мы будем участвовать в парламентских выборах в 2020 году. А именно: список будет составлен путем выборов внутри партии. Также съезд единогласно выбрал меня кандидатом в президенты в выборах в 2020 году», - рассказал Ваан Бадасян корреспонденту "Кавказского узла".

Ваан Бадасян в годы карабахской войны был командиром 1-го батальона Гадрутского оборонительного района, в 1999-2001 годах руководитель Гадрутской районной администрации, депутат Национального Собрания Нагорного Карабаха 5-ого созыва. Награжден государственными наградами Нагорного Карабаха - орденом «Боевой Крест» 2-й степени, медалью «За отвагу».

В заявлении, распространенный "Единой Арменией", говорится, что «партия будет участвовать в выборах, чтобы продвигать свою политическую программу – воссоединение с Арменией».

«Мы убеждены, что политическая повестка дня номер один в арцахских (карабахских) выборах должна состоять в концепции воссоединения с Арменией, гармонизации Конституции с историческим решением от 1 декабря 1989 года и восстановлении права на участие в общеармянских выборах граждан Арцаха (Нагорного Карабаха). Другие ключевые вопросы - дезинтеграция правящей системы и восстановление справедливости, экономическая интеграция, программы жилищного строительства и развития, укрепление армии - все это из этой повестки дня номер один», - говорится в заявлении партии.