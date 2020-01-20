Новая карабахская партия заявила об участии в выборах

20 января 2020, 00:57

Партия «Свобода Арцаха» провела в Степанакерте учредительный съезд и объявила о намерении участвовать в парламентских и президентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. В связи с этим в республике в 2019 году появился целый ряд новых политических сил. Среди них партия "Революционный Арцах", требующая провести коренные экономические реформы и национализировать крупные компании, консервативная партия "Доверие" и партия "Завтрашний Арцах", которая декларирует своей целью борьбу с коррупцией.

Особенностью президентской кампании стало первое в истории Нагорного Карабаха выдвижение женщины-кандидата на этот пост – о президентских амбициях заявила общественный деятель Кристина Балаян. Политологи отмечают, что впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, хотя у кандидатов без политического бэкграунда, вне зависимости от пола и возраста, шансы на победу минимальны, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Учредительный съезд партии прошел в Степанакерте 19 января. На нем были утверждены административный комитет и исполнительный орган, и руководство партии, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Вице-президент партии Тигран Арстамян охарактеризовал «Свободу Арцаха» как общественный союз, основанный на индивидуальном и добровольном членстве. Деятельность партии, по его словам, регулируется Конституцией, другими нормативными правовыми актами и уставами, а также партийной программой. Цель партии - участвовать в политической жизни общества и государства, продвигать собственные идеи и знания и укреплять гражданский потенциал молодежи, предоставляя молодым людям реальные рычаги влияния.

Лидер партии «Свобода Арцаха» Завен Рубенян заявил, что партия определенно будет участвовать в президентских и парламентских выборах в 2020 году.

Официально в Нагорном Карабахе зарегистрировано 25 политических сил, сообщили в республиканском государственном регистре корреспонденту "Кавказского узла".