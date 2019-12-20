Самвел Бабаян обвинил суд в нежелании рассматривать его иск о гражданстве

20 декабря 2019, 05:01

Суд в Степанакерте перенес слушание по иску бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна о восстановлении его гражданства. Заседание отложено в восьмой раз, так как суд не хочет рассматривать иск, считает Бабаян.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян объявил в феврале 2019 года о том, что намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента Нагорного Карабаха. 25 февраля Бабаян потребовал разъяснений от правоохранительных органов Нагорного Карабаха, заявив, что лишен гражданства. Бабаян сам снялся с регистрации и учета в Степанакерте, его фамилия отсутствует в списке избирателей, заявила 26 февраля карабахская полиция. В Нагорном Карабахе нет закона о гражданстве, жители де-юре являются гражданами Армении, отметили политологи.

4 июня представители офиса бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна заявили о начале сбора подписей для внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы ему участвовать в выборах президента в 2020 году. Было предложено провести референдум и отменить требования статьи 48 Конституции об обязательном цензе на проживание в Нагорном Карабахе в течение 10 лет для кандидатов в президенты. 31 октября большинство депутатов Национального собрания Нагорного Карабаха проголосовало против предложенных инициативной группой сторонников Бабаяна изменений в Конституцию. После этого Бабаян объявил, что в выборах будет участвовать его новосозданная партия "Единая Родина".

Заседание административного суда по иску Бабаяна о восстановлении его гражданства к визовому отделу полиции Нагорного Карабаха прошло 19 декабря в Степанакерте. Суд отложил рассмотрение его иска до 23 января 2020 года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель гражданской инициативы по сбору подписей в поддержку конституционных изменений Владимир Погосян.

"Суд заявил, что военный комиссариат должен представить справку о том, на каких основаниях Самвел Бабаян был снят с учета. Наши юристы уже обращались в Минобороны, на этот раз справку обещали подготовить после новогодних праздников... Я надеюсь, что до конца января нового года будет ясность в этом вопросе", - сказал он. По словам Погосяна, суд откладывал рассмотрение иска Бабаяна восемь раз, начиная с 23 мая.

Самвел Бабаян в этот де день выступил с заявлением на своей странице в соцсети Facebook, в котором отметил, что "административный суд Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") в очередной раз перенес слушание". Таким образом, суд вновь отказался "признать неправомочным лишение меня арцахского (карабахского) гражданства и, соответственно, восстановить меня в моих правах", - говорится в его сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Бабаян отметил, что у него не было "и тени сомнения... в подобном исходе", а принятая в 2017 году Конституция составлена "под одного человека, для его вечного правления". Он заявил, что "вернулся и не намерен больше молчать", и что "обязательно пойдет до конца для участия в президентских и парламентских выборах".

"Судебное слушание 19 декабря было отложено на основании ходатайств истца и представителей ответчика из-за неполного ответа на предыдущий запрос в министерство обороны Республики Арцах", следует из сообщения на официальном сайте судебной системы Нагорного Карабаха. Предварительные слушания по иску Самвела Бабаяна прошли 23 мая, 18 июня, 9 июля, 27 августа, 24 сентября, 10 октября и 29 октября. "В рамках вышеупомянутого дела было проведено восемь предварительных слушаний, семь из которых были перенесены исключительно по ходатайствам сторон, шесть из которых были инициированы представителями Самвела Бабаяна", следует из сообщения.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха помимо Бабаяна уже заявили бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, министр иностранных дел Масис Маилян, бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян, общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян, председатель парламента Ашот Гулян и глава партии АРФ "Дашнакцутюн", депутат Национального собрания Давид Ишханян.