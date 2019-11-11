Араик Арутюнян выдвинут кандидатом в президенты Нагорного Карабаха

11 ноября 2019, 00:58

Бывший государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян стал кандидатом в президенты от партии "Свободная Родина".

Как сообщал "Кавказский узел", президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента республики заявил бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. Председатель партии "Свободная Родина" Араик Арутюнян сообщил, что партия будет участвовать в президентских выборах, но кандидата представит только после съезда. "Я обязан уважать любое решение съезда", - заявил он. Также о намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха заявили бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян и министр иностранных дел Масис Маилян.

Бывший государственный министр Нагорного Карабаха, лидер парламентской партии "Свободная Родина" Араик Арутюнян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что будет бороться за президентский пост на выборах в 2020 году.

"Сегодня (10 ноября) в городе Шуши состоялся 7-й съезд партии «Свободной Родины», где меня выдвинули на выборы президента нашей республики в 2020 году", - написал Арутюнян, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

В сообщении он также выразил благодарность делегатам съезда "за важное и почетное предложение", и заявил, что "готов взять на себя эту огромную ответственность".

По словам пресс-секретаря "Свободной Родины" Ваграма Погосяна, партия является самой крупной в Нагорном Карабахе, а в парламенте - самой многочисленной фракцией.

"Численность партии составляет более семи тысяч человек. Во фракции «Родина» в парламенте состоят 16 депутатов. На съезде в городе Шуши присутствовали 500 человек – представители нашей партии из Степанакерта и всех районов республики", - рассказал Погосян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на выборах в органы местного самоуправления 8 сентября члены и сторонники партии "Свободная Родина" в более 130 общинах Нагорного Карабаха были избраны на пост руководителей общины.

По данным Центризбиркома Нагорного Карабаха, в ходе выборов в органы местного самоуправления среди избранных глав общин представителями партии "Свободная Родина" является 61 человек (26,9%), Демократической партии Нагорного Карабаха - 12 человек (5,3%), АРФ "Дашнакцутюн" - восемь человек (3,5%). Остальные избранные главы - беспартийные (146 человек, или 64,3%).

В Совет старейшин избраны 1139 человек. От партии "Свободная Родина" избраны 173 человека, или 15,2%, от Демократической партии Нагорного Карабаха - 14 человек, или 1,2%, от АРФ "Дашнакцутюн" - 22 человека, или 1,9%, от Коммунистической партии Нагорного Карабаха - 15 человек, или 1,3%, остальные – беспартийные (79,5%). Среди избранных в Совет старейшин 11,2% составляют женщины.