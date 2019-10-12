Масис Маилян. Фото: http://galatv.am

12 октября 2019, 04:27

Масис Маилян заявил о президентских амбициях

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2020 году. 

"Кавказский узел" сообщал, что президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на весну 2020 года. О намерении бороться за пост президента республики заявили бывший госминистр, лидер парламентской партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян, бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян. Также в выборах намерен участвовать бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

В Нагорном Карабахе действуют более 20 политических сил и движений. В парламенте представлены «Свободная родина», Демократическая партия Арцаха (Нагорного Карабаха), АРФ «Дашнакцутюн», «Движение – 88» и «Национальное возрождение».

О своем намерении участвовать в выборах глава МИД сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. При этом он написал, что его инициатива "получила широкий положительный отклик в Арцахе, Армении и диаспоре". 

"Настало время для активных и решительных шагов, направленных на обсуждение и принятие общенациональной повестки, консолидации сил здорового общества для обсуждения и принятия программ радикальных реформ в Арцахе, чтобы совместно обеспечить безопасное, процветающее, надежное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущее нашей страны. Одним словом – построим наш новый Арцах", - заявил глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян.

Оппозиционная партия "Национальное возрождение" выдвигает в президенты своего лидера, депутата Нацсобрания Айка Ханумяна.

«Партия намерена участвовать в парламентских и президентских выборах со своим пропорциональным списком и кандидатом», - сообщил корреспонденту Кавказского узла сотрудник офиса партии «Национальное возрождение».

Бывший госминистр Нагорного Карабаха, лидер партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян на своей странице в социальной сети написал, что официально партия объявит имя своего кандидата в президенты 9 ноября в ходе съезда.

«Одним из главных вопросов в повестке дня предстоящего съезда станет формат участия партии «Свободная родина» в предстоящих общенациональных выборах, в частности, будет принято решение о выдвижении собственного кандидата на предстоящих президентских выборах», - написал Арутюнян.

Арутюнян также заявил, что он получил предложения выдвинуться в качестве кандидата от всех избирательных округов партии, и окончательное решение будет принято на съезде.

«Наша партия на сегодня самая крупная в республике - насчитывает более 7 тысяч человек. Также напомню, что в выборах в органы местного самоуправления 8 сентября в 228 общинах главами были избраны члены или сторонники нашей партии», - заявил корреспонденту пресс-секретарь партии «Свободная Родина» Ваграм Погосян.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» Нагорного Карабаха проводит консультации с другими политическими силами.

"Мы попробуем провести встречи с вероятными кандидатами, чтобы обсудить возможность консолидации вокруг одного кандидата исходя из единой национальной повестки. В противном случае в ноябре наша партия объявит о своем кандидате", - заявил корреспонденту руководитель партии АРФ «Дашнакцутюн» Нагорного Карабаха Давид Ишханян.

Примечание:

"Политики в Нагорном Карабахе назвали местные выборы подготовкой к парламентским", "Центризбирком Нагорного Карабаха согласовал подписи сторонников Бабаяна", "Число подозреваемых в нападении на сторонников Бабаяна достигло четырех",.

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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