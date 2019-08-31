Центризбирком Нагорного Карабаха согласовал подписи сторонников Бабаяна

31 августа 2019, 06:30

Центризбирком Нагорного Карабаха подтвердил подлинность почти 20 тысяч подписей, собранных инициативной группой сторонников Самвела Бабаяна в поддержку изменений в Конституцию. В настоящее время основной закон Нагорного Карабаха не дает возможность бывшему командующему Армии обороны участвовать в президентских выборах. Проект реформы сторонники Бабаяна намерены представить в парламенте в начале сентября.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июня представители офиса бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна заявили о начале сбора подписей для внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы ему участвовать в выборах президента в 2020 году. Было предложено провести референдум и отменить требования статьи 48 Конституции об обязательном цензе на проживание в Нагорном Карабахе в течение 10 лет для кандидатов в президенты. Сторонники Бабаяна сообщали о попытке властей помешать инициативе. 19 июля стало известно, что сторонники Бабаяна завершили сбор подписей для внесения изменений в Конституцию Нагорного Карабаха, представители парламентских партий раскритиковали Бабаяна за создание атмосферы противостояния в обществе. Инициативная группа представила в Центризбирком пакет подписей, необходимых для инициирования вопроса о внесении изменений в Конституцию, 31 июля.

Самвел Бабаян заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году. Председатель партии "Свободная Родина", бывший госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в начале февраля также объявил, что собирается участвовать в президентских выборах, а его партия - и в выборах в парламент. Также о намерении баллотироваться в президенты заявлял бывший глава Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян.

Инициативной группой было представлено 21 049 подписей. Центризбирком рассмотрел представленные документы 29 августа. "В общей сложности недействительными были признаны 1 115 подписей. Центральная избирательная комиссия Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказский узел") подтвердила действительность 19 934 подписей", - сказал журналистам заместитель председателя ЦИК Егише Арзуманян.

Решение ЦИК позволяет уполномоченному представителю гражданской инициативы представить пакет документов, одобренный ЦИК, в течение 15 дней для обсуждения в парламент, отметил офис Самвела Бабаяна. Авторы заявления обратились напрямую к парламентариям.

"Вы говорите о демократии, справедливости и честности, так предоставьте людям такую возможность, одобрив этот проект и вынеся его на референдум, чтобы узнать, поддерживают ли люди этот проект или нет. В конце концов, около 20 000 человек уже дали свое одобрение, неужели эти люди будут игнорироваться?" - говорится в заявлении.

Пакет проекта конституционных изменений инициативная группа намерена представить в Национальное собрание 4 сентября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель офиса Самвела Бабаяна в Степанакерте Владимир Погосян.

По его словам, первое собрание новой партии, создаваемой сторонниками Бабаяна, должно состояться во второй половине сентября. Партия будет называться "Объединенное Отечество".

В разделе "Персоналии" "Кавказский узел" опубликовал биографию Самвела Бабаяна.