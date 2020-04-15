Араик Арутюнян побеждает на выборах президента Нагорного Карабаха

15 апреля 2020, 15:58

Бывший премьер-министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян набрал 84,5% голосов избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента, сообщили предварительные итоги голосования в ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля в Нагорном Карабахе прошло голосование во втором туре президентских выборов. Итоговая явка, по данным Центризбиркома, составила 44,9 процента. 12 апреля в Нагорном Карабахе был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Оппозиция призвала граждан бойкотировать выборы. Однако голосование состоялось даже в изолированных из-за коронавируса общинах.

Голосование в первом туре президентских выборов в Нагорном Карабахе прошло 31 марта 2020 года. Было зарегистрировано рекордное количество кандидатов – 14. О результатах первого тура, о том, почему часть кандидатов предлагала отложить голосование, что показывали социологические опросы и за кем из кандидатов стоит действующая власть, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Нагорный Карабах: кандидаты в президенты-2020".

Во втором туре выборов президента Нагорного Карабаха победил Араик Арутюнян - таковы предварительные результаты голосования, опубликованные на сайте Центризбиркома. По итогам обработки бюллетеней со всех 282 избирательных участков, за Араика Арутюняна проголосовали 39 860 человек. За его соперника глава МИД Нагорного Карабаха Масиса Маиляна – 5 428, значится в протоколе ЦИК по итогам голосования, состоявшегося 14 апреля.

Глава ЦИК Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян озвучила данные о процентном соотношении проголосовавших. По ек словам, Араик Арутюнян получил 84,5% проголосовавших, Масис Маилян - 12,1%, передает NEWS.am.

Напомним, итоговая явка избирателей в первом туре голосования составила 72,6%. Наблюдатели и представители оппозиционных партий Нагорного Карабаха заявляли о нарушениях во время голосования. Эти нарушения определили нелегитимность всех последующих выборных процессов, а низкая явка во втором туре это лишь закрепляет и дает политический козырь оппозиции, считают карабахские и армянские политологи.

Новости о выборах в Нагорном Карабахе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы президента Карабаха". "Кавказский узел" также подготовил биографии Араика Арутюняна и Масиса Маиляна.

