Оппозицию возмутило решение о выборах в изолированных общинах Нагорного Карабаха

14 апреля 2020, 10:24

Жители изолированных из-за коронавируса общин участвуют в голосовании на выборах президента Нагорного Карабаха. Лидеры партий "Национальное возрождение" и "Новый Арцах" заявили, что проводить выборы в очаге коронавирусной инфекции недопустимо.

Как писал "Кавказский узел", к 9 апреля жители трех общин - Мирик, Мошатаг и Цицернаванк - оказались в изоляции из-за коронавируса. 12 апреля в Нагорном Карабахе был введен режим чрезвычайной ситуации. При этом второй тур президентских выборов не был перенесен и начался сегодня. Ранее оппозиция призвала граждан бойкотировать выборы.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля. По данным на 12 апреля число зараженных достигло шести. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители изолированных общин Мирик, Мошатаг и Цицернаванк Кашатагского района участвуют в голосовании во втором туре президентских выборов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Центризбиркоме Нагорного Карабаха.

В селе Мирик - 119 избирателей, в Мошатаге - 36 и в Цицернаванке - 74, следует из избирательных списков, опубликованных на сайте Центризбиркома Нагорного Карабаха.

Председатель ЦИК Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян рассказала, что в этих общинах еще с середины марта сформированы избирательные комиссии и участки, которые не прекратили свою деятельность до второго тура президентских выборов. "Есть предписание Минздрава, чтобы жители этих общин самоизолировались в своих домах, а самоизоляция не означает, что их передвижение ограничено...Никто не запрещает избирателям и членам участковых избирательных комиссий в этих общинах, реализовать свое право голоса", - сказала Арзуманян корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что "наблюдатели и журналисты, также при желании могут посетить эти общины и проследить за процессом голосования".

"Конечно, община Мирик считается очагом заражения. Не исключено, что есть риски. Но, в любом случае, мы оставляем жителям этих сел право решать за себя. Я повторяю, их призывают самоизолироваться, но если гражданин решит совершить передвижение внутри общины, ему никто препятствовать не будет", - сказала председатель ЦИК.

Депутат парламента Нагорного Карабаха, лидер партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян считает, что проводить выборы в общинах, где обнаружен очаг коронавирусной инфекции, категорически нельзя, и что "не только в этих трех общинах Кашатагского района, но и в районом центре Бердадзор нельзя проводить такое мероприятие".

Ханумян уверен, что выборы нужно было отменить в тех общинах, где была обнаружена угроза коронавируса.

"Например, в Аскеранском районе, где есть самоизолированные 14 человек, контактировавшие с зараженным гражданином Армении. Или в городе Карвачар, где также зафиксированы два случая коронавируса. Власти не осознают, что не отменяя выборы в этих населенных пунктах, подвергают всех жителей опасности", - уверен депутат.

Врач, председатель партии "Новый Арцах" Тигран Петросян отметил, что "наши "великие умы" не представляют, насколько опасен этот вирус".

"К сожалению, Минздрав не в состоянии и даже не желает думать о здоровье населения, и как пешка выполняет все, что велит высшее руководство. Я думаю, что проводить выборы в местах, где высокая степень заражения, как в Мирике, или где есть подозрения на коронавирус, - это как минимум глупость", - заявил Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что "вирус повсюду, потому, что очаг зафиксирован не только в Кашатарском районе, но и в Шаумяновском (Карвачар), есть подозрения в Арскеранском районе, один зараженный был зафиксирован в медцентре в Степанакерте".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".