Второй тур выборов начался в Нагорном Карабахе

14 апреля 2020, 09:41

Все избирательные участки открылись сегодня утром в Нагорном Карабахе. За ходом президентских выборов следят более 450 наблюдателей - местных и из Армении, но ни одного международного.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Нагорном Карабахе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. При этом второй тур президентских выборов, назначенный на 14 апреля, не был перенесен. Оппозиция призвала граждан бойкотировать выборы.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля. По данным на 12 апреля число зараженных достигло шести. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В 08.00 по местному времени (07.00 мск) открылись все избирательные участки. За кампанией следят более 450 наблюдателей и 130 представителей СМИ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Нагорного Карабаха.

При этом, на выборах нет ни одного международного наблюдателя, сказал руководитель пресс-службы МИД Нагорного Карабаха Артак Нерсисян.

"Интерес международного сообщества к выборным процессам высок, однако международные наблюдатели по причине ограничения в передвижении из-за пандемии, не приехали в Нагорный Карабах, чтоб проводить мониторинг выборов", - сказал Нерсисян на брифинге, эфир которого транслировался на Youtube-канале Центризбиркома.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".