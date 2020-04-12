В Нагорном Карабахе зафиксирован еще один случай коронавируса

12 апреля 2020, 22:18

Коронавирусная инфекция сегодня была подтверждена у одного из девяти граждан, протестированных накануне, 11 апреля, врачами Нагорного Карабаха. Всего в регионе выявлено шесть зараженных COVID-2019.

Как сообщал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля, 10 апреля число зараженных COVID-2019 в регионе составило пять человек.

В Минздраве сообщили, что сегодня коронавирус обнаружен у жены зараженного жителя Карвачарского (Шаумяновского) района, который находился в медцентре Степанакерта.

"Женщина изолирована в медучреждении города Карвачар, состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное, симптомов коронавирусной инфекции не наблюдается. Выясняется круг ее общения", - говорится в сообщении Минздрава Нагорного Карабаха.

В ведомстве корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что на данный момент в Нагорном Карабахе зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, количество изолированных граждан составляет 12, тестирование прошли 57 человек.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса власти Нагорного Карабаха ввели режим самоизоляции. Госорганы с 26 марта были переведены на удаленный формат работы. В Степанакерте сокращено время работы общественного транспорта, до 14 апреля прекращена работа учебных заведений, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".