Нагорный Карабах: кандидаты в президенты-2020

14 апреля 2020, 14:46

14 апреля 2020 года проходит второй тур на очередных президентских выборах в Нагорном Карабахе, куда вышли Араик Арутюнян (49,6% голосов) и Масис Маилян (26,7%). Голосование в первом туре прошло 31 марта 2020 года. Было зарегистрировано рекордное количество кандидатов – 14. О результатах первого тура, о том, почему часть кандидатов предлагала отложить голосование, что показывали социологические опросы и за кем из кандидатов стоит действующая власть – в справке «Кавказского узла»

Результаты первого тура

В первом туре бывший премьер-министр Араик Арутюнян набрал 36 706 голосов (49,6%), за главу МИД Нагорного Карабаха Масиса Маиляна проголосовали 19 360 избирателей (26,7%), а бывший секретарь Совбеза Виталий Баласанян набрал 10 750 голосов (14,7%). Так как никто из кандидатов не набрал необходимые 50% плюс один голос, 14 апреля в Нагорном Карабахе пройдет второй тур президентских выборов.

Остальные кандидаты набрали от 0,2% до 2,56% голосов. В выборах президента, по данным ЦИК, приняли участие 76 728 человек (73,5% избирателей).

В парламент войдут по итогам выборов пять партий: набравший 40,4% голосов блок "Свободная Родина"/"Единый гражданский альянс", лидером которого является экс-премьер Араик Арутюнян, а также партия "Единая Родина" (23,63% голосов), партия "Справедливость" (7,9%), АРФ "Дашнакцутюн" (6,4%) и "Демократическая партия Арцаха" (5,81%).

Рекорд в истории президентских выборов

Нынешние выборы президента Нагорного Карабаха завершают переходный период реформы власти - республика из президентско-парламентской превращается в президентскую. Действующий президент Бако Саакян не принимает в них участие. Революция в Армении также придала импульс этим выборам – за пост президента борются 14 кандидатов – рекорд в истории Нагорного Карабаха .

Большинство кандидатов последние 12 лет активно участвуют в республиканской политической деятельности, в том числе, занимая высокие посты в государственном аппарате. Араик Арутюнян - лидер Партии Свободной Родины - бывший премьер-министр и госминистр. Масис Маилян – нынешний министр иностранных дел. Ашот Гулян начиная с 2005 года трижды избирался спикером Национального собрания. Генерал-майор Виталий Баласанян - экс-секретарь Совета Безопасности. Давид Бабаян – с 2007 года – начальник Главного информационного управления Аппарата Президента НКР .

Айк Ханумян, Ваан Бадасян, Давид Ищханян и Руслан Исраелян – много лет депутаты Национального Собрания, первые трое давно возглавляют политические партии, а последний, например, еще в 1992-93 годах служил в Государственном управлении национальной безопасности, затем в прокуратуре и налоговом управлении НКР .

Гораздо меньше известно об остальных пяти кандидатах-самовыдвиженцах: трех бизнесменах — это Сергей Амирян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян, журналистке Белле Лалаян и общественном деятеле Кристине Балаян.

Пятеро кандидатов потребовали отложить голосование

28 марта пять кандидатов в президенты призвали отложить выборы, так как результаты голосования на фоне угрозы распространения коронавируса, по их мнению, будут поставлены под сомнение. Этот призыв, начавшийся с требования участников акции протеста "Революционной партии" в Степанакерте, подписали Руслан Исраелян, Кристина Балаян, Сергей Амирян, Масис Маилян и Ашот Дадаян.

С 22 марта и до середины апреля в Нагорном Карабахе введены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее с предложением к властям перенести выборы из-за угрозы коронавируса обращались также Виталий Баласанян и Ваан Бадасян.

В правительстве Нагорного Карабаха заверили, что во время выборов на избирательных участках, в административных зданиях избирательных комиссий и здании пресс-центра ЦИК будут приняты санитарно-гигиенические меры. Избирателей и других участников избирательного процесса обеспечат дезинфицирующими средствами.

Рейтинги и лидеры

Политологи в начале февраля считали, что основными фаворитами на выборах станут Маилян, которого поддержали партии «Завтрашний Арцах», «Идентичность и единство» и Арцахская либеральная партия, и Арутюнян, который заручился поддержкой партий "Свобода Арцаха", Республиканской партии Арцаха и партии "Единый гражданский альянс".

Однако в начале марта по опросам на второе место после Арутюняна (29,6%) вырвался Баласанян (24,3%) . А к концу месяца замеры социологов показали уже его лидерство с 31,8%. Бывший лидер гонки Арутюнян получил второе место и 27,1% от намеренных принять участие в голосовании. Третий фаворит гонки Масис Маилян также теряет поддержку населения и набирает 16,8%. При этом антирейтинг Арутюняна 18,7%, а Маиляна 5,9%. Антирейтинги других кандидатов не превышают 2% .

О провластности кандидатов

«Административный ресурс, который во время прежних выборов играл решающую роль, на сей раз будет сведен к минимуму. Его просто некому будет использовать», - считает Наира Айрумян, политический обозреватель Lragir.am. С ней практически согласны Манвел Саркисян, директор Армянского центра стратегических и национальных исследований и журналистка из Степанакерта Лусине Аванесян .

В свою очередь, общественный деятель Александр Кананян указывает на то, что в ходе избирательной кампании сложилась ситуация, когда большинство представителей старой власти сгруппировались вокруг кандидата в президенты Араика Арутюняна. А преподаватель Арцахского госуниверситета Давид Карабекян считает, что, хотя «фаворитом властей Нагорного Карабаха является бывший госминистр Араик Арутюнян», возможности административного ресурса сильно ослабли.

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