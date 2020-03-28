Пять кандидатов в президенты Нагорного Карабаха призвали отложить выборы

28 марта 2020, 10:12

Если власти проведут выборы, несмотря на угрозу распространения коронавируса, результаты голосования будут поставлены под сомнение, заявили пять кандидатов в президенты Нагорного Карабаха. Власти пообещали выдать избирателям средства защиты.

Как информировал "Кавказский узел", участники акции протеста "Революционной партии" в Степанакерте потребовали ввести чрезвычайное положение в связи с коронавирусом и перенести выборы. Это требование поддержали кандидаты в президенты Виталий Баласанян и Масис Маилян. Кандидат от Демократической партии Ашот Гулян и выдвиженец АРФ "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, напротив, сочли, что ситуация с коронавирусом не помешает проведению выборов.

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе назначены на 31 марта. ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов в президенты, десять партий и два партийных блока. На 33 места в парламенте претендует 361 кандидат.

Кандидат в президенты Нагорного Карабаха Руслан Исраелян 27 марта также распространил призыв объявить чрезвычайное положение и перенести выборы. Он заявил, что "узкий круг людей узурпировали власть в Арцахе (Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла") и своими действиями приводят нашу страну к катастрофе".

"Наша нация вновь оказалась в опасности, но на этот раз враг оказался внутри страны. Нынешние и бывшие власти делают все возможное, чтобы сохранить власть. Сегодняшняя наша угроза номер один - это не Азербайджан, а коронавирус и предатели нации. Если состоятся президентские выборы, существует реальная угроза коронавирусной инфекции - люди будут присутствовать на выборах, что значительно повысит риск. Самое опасное, что у каждого из нас есть друзья, знакомые, родственники, которые служат в Армии обороны. <...> Если, не дай Бог, один из нас заразит наших военнослужащих, мы сможем уничтожить нашу армию своими руками, и немедленно противник воспользуется ситуацией и осуществит свою мечту о покорении Арцаха", - перевел корреспондент "Кавказского узла" обращение Исраеляна, опубликованное на его странице в Facebook.

Он призвал всех кандидатов в президенты сделать совместное заявление с призывом ввести режим ЧП и отменить выборы. Такое заявление, подписанное кандидатами Кристин Балаян, Сергеем Амиряном, Масисом Маиляном и Ашотом Дадаяном, было распространено штабом Исраеляна в тот же день, 27 марта. В тексте отмечается, что заявление носит открытый характер, то есть подписать его могут все желающие, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Кандидаты указали, что особенную опасность представляет прибытие в Нагорный Карабах наблюдателей из зоны распространения коронавируса. "Мы <...> приветствуем меры, принятые против распространения нового коронавируса в Армении, включая объявление чрезвычайного положения и отложенный референдум. Мы считаем, что аналогичные меры должны быть приняты незамедлительно в Арцахе. У нас общая среда безопасности с Арменией, поэтому логика и тактика борьбы с вирусом должны быть идентичными и унифицированными. Мировой опыт показал, что недооценка опасности эпидемии может привести к непредсказуемым последствиям. Его красноречивым свидетельством является неадекватная оценка ситуации в соседнем Иране и проведение выборов, что имело неблагоприятные последствия", - говорится в заявлении.

26 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что всем наблюдателям, отправляющимся на выборы в Нагорный Карабах, будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Власти Нагорного Карабаха пригласили на выборы 140 наблюдателей и 40 СМИ из 38 стран мира, но в ЦИК сомневаются, что они приедут.

В тексте говорится, что "если власти решат провести выборы любой ценой, законность выборов будет поставлена под сомнение".

"Мы вновь призываем власти трезво и адекватно оценить ситуацию и принять ответственное решение - объявить чрезвычайное положение и отложить выборы. Мы также настоятельно призываем власти Республики Армения гарантировать безопасность Арцаха, чтобы содействовать принятию адекватных мер в Арцахе", - заявили кандидаты.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, опубликованы в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приводятся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

В правительстве Нагорного Карабаха заверили, что во время выборов на избирательных участках, в административных зданиях избирательных комиссий и здании пресс-центра ЦИК будут приняты санитарно-гигиенические меры. Избирателей и других участников избирательного процесса обеспечат дезинфицирующими средствами, индивидуальными масками, перчатками, ручками, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы правительства от 27 марта.

В Минздраве Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что ни одного случая заражения не выявлено, пациентов с подозрением на коронавирус также нет.

С 22 марта в Нагорном Карабахе введены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Министерство образования до 14 апреля отменило учебные занятия. МИД Нагорного Карабаха заявил об ограничении въезда иностранных граждан. С 26 по 31 марта органы власти и местного самоуправления по возможности переведены на дистанционную работу.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".