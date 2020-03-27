Кандидаты в президенты Нагорного Карабаха поспорили о необходимости переноса выборов

27 марта 2020, 08:38

Власти Нагорного Карабаха должны объявить чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса и перенести президентские и парламентские выборы на другую дату, заявил кандидат в президенты Виталий Баласанян. Кандидат Масис Маилян поддержал это предложение. Ситуация с коронавирусом в Нагорном Карабахе не помешает проведению выборов 31 марта, предположили Давид Ишханян и Ашот Гулян.

Как информировал "Кавказский узел", президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе назначены на 31 марта. ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов в президенты, десять партий и два партийных блока. На 33 места в парламенте претендует 361 кандидат. 22 марта в Нагорном Карабахе введены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Участники акции протеста "Революционной партии" в Степанакерте потребовали ввести чрезвычайное положение в связи с коронавирусом и перенести выборы.

Кандидат в президенты Нагорного Карабаха Виталий Баласанян 26 марта обратился к властям с призывом объявить в стране чрезвычайное положение.

"Учитывая опасность распространения в стране коронавирусной инфекции, призываю президента Арцаха [Нагорного Карабаха] объявить в стране чрезвычайное положение... Учитывая международный опыт, становится очевидно, что в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции необходимо осуществить ряд мер, которые предполагают, в том числе, и ограничения прав человека, и осуществление ряда срочных действий», - заявил Баласанян в видеообращении в Facebook, слова которого с армянского на русский язык перевела корреспондент "Кавказского узла".

Кандидат в президенты Нагорного Карабаха Масис Маилян в свою очередь заявил, что с пониманием отнесется к возможному решению о переносе выборов. "Усиливающаяся угроза постигшей нас эпидемии заставляет по-новому оценить ситуацию и осознать все риски, связанные с выборами. У нас общая среда безопасности с Арменией, поэтому логика и тактика борьбы с эпидемией должны быть идентичными и едиными, базирующимися на уже приобретенном опыте Армении... Мировой опыт свидетельствует, что недооценка опасностей эпидемии может привести к непредсказуемым последствиям", - написал Маилян в Facebook.

16 марта власти Армении до 14 апреля объявили чрезвычайное положение и закрыли въезд из 16 стран. В стране запрещены мероприятия с участием более 20 человек, введены ограничения на передвижение граждан. Чтобы пойти в аптеку или магазин, нужно заполнить специальный протокол. За нарушение карантина и режима самоизоляции предусмотрена административная и уголовная ответственность, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Председатель Революционной партии Арцаха Артур Осипян 26 марта заявил, что если есть угроза распространения коронавируса, то "уже сейчас власти должны принять решение о ЧП и перенести выборы".

"Страна должна отложить все дела и заняться только проблемой коронавируса. Однако если правительство берет на себя ответственность и говорит, что нет угрозы каронавируса, то мы заявляем, что если власти на следующий день после выборов объявят, что коронавирус есть в стране, и введут чрезвычайное положение, то мы не примем это как объективный фактор, а примем как игры в своих целях со стороны властей", - заявил Осипян в Facebook.

Он отметил, что из оппозиционеров, которые объявили голодовку в Степанакерте, акцию продолжают два человека. "Мы попросили двоих ветеранов, чтоб они отказались от голодовки, потому что у них и так здоровье было слабое. Два-три дня голодовки может для них обернуться серьезными проблемами здоровья. Потому мы всей командой приняли решение, что голодовку будут продолжать два человека», - сказал Осипян.

25 марта четверо оппоцизионеров потребовали отставки президента Нагорного Карабаха, а также переноса выборов из-за угрозы коронавируса. Голодовку объявили участники карабахской войны Норик Аветисян, не являющийся членом Революционной партии Арцаха, кандидат от этой партии в депутаты парламента Вадим Григорян и члены партии Вардан Арзуманян и Маис Бахдадян. Голодовка проходит в палатке, которую активисты установили 23 марта на улице Вазгена Саргсяна для проведения круглосуточной акции протеста.

Президент Нагорного Карабаха 26 марта на встрече с лидерами парламентских партий «Свободная Родина», Демократическая партия, АРФ «Дашнакцутюн» обсудил профилактические и организационные работы по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в предвыборный период, сообщило Общественное телевидение Нагорного Карабаха.

Каждая из этих трех партий сама участвует в парламентских выборах и выдвинула собственного кандидата в президенты: от партии «Свободная Родина» выдвинут ее лидер Араик Арутюнян, Демократическая партия выдвинула своего председателя, спикера парламента Ашота Гуляна, от АРФ «Дашнакцутюн» - председателя партии, депутата парламента Давида Ишханяна.

"В настоящее время у нас нет предпосылок для введения чрезвычайного положения", - заявил Давид Ишханян.

"На этапе предвыборной агитации все делается для того, чтобы максимально обезопасить население от всех негативных явлений... Развитие событий в Арцахе будет таким, что у нас не будет серьезной угрозы, и мы сможем довести до конца все политические процессы", - сказал Ашот Гулян, как и Ишханян, в эфире Общественного телевидения.

Власти Армении приняли меры против завоза коронавируса в Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 марта призвал предпринять всевозможные меры для предотвращения проникновения коронавируса в Нагорный Карабах и сообщил, что всем отправляющимся на выборы наблюдателям будут делать экспресс-тесты на коронавирус.

“Мы должны сделать все, чтобы коронавирус не проник в Арцах, особенно вместе с группой наблюдателей", - заявил Пашинян на заседании, онлайн-трансляция которого велась в YouTube-канале правительства Армении.

В связи с объявленным чрезвычайным положением в Армении полиция на дорогах, ведущих в Нагорный Карабах установит КПП для временного запрета людей на выезд из Армении. Исключения предусмотрены лишь для лиц с пропиской в Нагорном Карабахе, для грузоперевозчиков, а также для наблюдателей и журналистов с соответствующими документами, планирующих осуществить свою миссию на предстоящих 31 марта выборах, пояснил начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян в Facebook.

Выборы в Нагорном Карабахе могут остаться без международных наблюдателей

Для осуществления наблюдательской миссии зарегистрировались 15 наблюдательских организаций, в числе которых 904 наблюдателя. Шесть из 15 организаций - из Армении, они планируют направить 467 наблюдателей, остальные девять организаций местные, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" глава ЦИК Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян.

По ее словам, с наибольшим числом наблюдателей из Армении представлен Союз информированных граждан, который заявил 324 человека. 97 наблюдателей будут осуществлять миссию от Антикоррупционного центра “Трансперенси интернешнл”, 37 - от общественной организации “Идентичность и свободная воля”, пять – от "Армянского центра политических и международных исследований”, по два наблюдателя направят общественные организации “Приграничные населенные пункты Талиш” и “Патрида”. Еще 37 СМИ будут освещать президентские и парламентские выборы в Карабахе.

Власти Нагорного Карабаха пригласили на выборы 140 наблюдателей и 40 СМИ из 38 стран мира, добавила глава ЦИК. "Но поскольку в этих странах введены ограничения на передвижения, вполне возможно эти наблюдатели и журналисты не смогут приехать, и подобный случай в Арцахе, когда на республиканских выборах может не быть международных наблюдателей, впервые", - заявила она.

Отсутствие международных наблюдателей никак не может повлиять на легитимность выборов, подчеркнула она. "Наблюдатели всего лишь могут высказать свое мнение относительно проведенных выборов, да и то это мнение не может стать поводом для обжалования итогов выборов или для начала юридических процессов. Конечно, было бы лучше, чтобы они присутствовали, но это не обязательное условие. И поставить под сомнение легитимность выборов из-за отсутствия международных наблюдателей никто не может”, - заявила Арзуманян, добавив, что важна воля избирателя.

По ее словам, на республиканских выборах в среднем явка избирателей составляет 60-65%, при этом теоретически ввиду одновременного проведения президентских и парламентских выборов явка должна быть выше, но из-за риска распространения коронавируса она может быть и низкой. “Но у нас не установлен процентный порог. Раньше был установлен 25%-ый порог, с изменением Конституции его сняли”, - отметила глава ЦИК.

Выборы в Нагорном Карабахе нужно отложить в связи с коронавирусом, так как угроза распространения этой инфекции создала неблагоприятную избирательную атмосферу, считает глава Союза информированных граждан Даниел Ионнисян.

“Избиратели не чувствуют себя свободно, они скованны из-за угрозы распространения вируса, они боятся, и многие могут просто не пойти на выборы. Причем эта ситуация больше всего подействует на независимого избирателя. А те, кто получил какие-то материальные блага от кандидата, будут обязаны ему пойти и проголосовать, и это непременно повлияет на итоги выборов, что вызывает серьезное беспокойство”, - заявил он.

Ионнисян надеется, что власти Карабаха все-таки откажутся от проведения 31 марта выборов. В числе поводов для такого решения он назвал отсутствие на выборах международных наблюдателей и СМИ. "Отсутствие международных коллег также является поводом для того, чтобы выборы были отложены", - считает он.

Пользователи соцсети раскритиковали проведение выборов на фоне угрозы коронавируса

Пользователи Facebook выразили беспокойство по поводу проведения выборов в условиях угрозы распространения коронавируса в Нагорном Карабахе и потребовали перенести голосование.

Так, журналист Татул Акопян считает, что ответственность за возможные последствия будут нести как власти Нагорного Карабаха, политические силы и отдельные кандидаты, так и власти Армении, публично поддержавшие проведение выборов 31 марта.

"Весь мир сплотился и пытается прекратить пандемию. На год отложили чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры в Токио... Европа сжалась, в конце концов, Армения на карантине, отложила свой референдум, а вот арцахские выборы должны состояться", - с недоумением отметил Акопян, добавив, что это двойные стандарты, которые могут стать роковыми.

Учительница в Степанакерте Асмик Арушанян считает, что власти в свою угоду не откладывают выборы. "Ради сохранения власти... власть приносит в жертву здоровье и жизнь своих граждан. Необходимо было объявить ЧП вместе с Арменией. Полностью закрыть страну. Я как гражданка Арцаха требую немедленно объявить ЧП на всей территории страны. Хватит, наигрались. Отложите выборы до лучших времен”, - написала Арушанян.

Эколог Левон Галстян считает, что проведение выборов 31 марта угрожает безопасности государства. “Выясняется, что не только не отменяют выборы, но еще и несколько сотен наблюдателей из Еревана отправляют в Арцах. Осознайте важность момента, принимающие решение! Граждан Армении закрываете в домах и призываете выходить на улицу при крайней необходимости, а в это время в Арцахе в выборы играете", - написал он.

Пользователь Гагик Патросян считает, что действующие власти все рассчитали для предотвращения протестов. "31 марта власти воспроизведутся, 1 апреля объявят о первых случаях заражения коронавирусом, а 2 апреля вынесут решение о запрете на массовые сборы", - написал он в Facebook.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Власти Нагорного Карабаха ввели новые ограничения на фоне угрозы коронавируса

Правительство Нагорного Карабаха 26 марта объявило об ограничении на деятельность органов общественной власти, которые во всех возможных случаях должны перейти на дистанционную работу. Также решением правительства временно ограничена деятельность офисов по обслуживанию органов государственного и местного управления.

«При наличии онлайн-услуг услуги оказываются исключительно электронным способом, а при невозможности этого... органы государственного управления и местного самоуправления для неотложного реагирования на нужды граждан опубликуют посредством сайтов и СМИ номера телефонов, адреса электронных почт и данные об иных средствах связи», - сообщил 26 марта информационный штаб при правительстве Нагорного Карабаха, уточнив, что срок действия данного решения правительства установлен до 31 марта включительно.

Вечером 26 марта министерство здравоохранения Нагорного Карабаха сообщило, что "в медицинских учреждениях нет граждан с подозрением на новый коронавирус" и "не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции".