Четверо оппозиционеров начали голодовку в Степанакерте

25 марта 2020, 17:14

Участники голодовки потребовали отставки президента Нагорного Карабаха, а также переноса выборов из-за угрозы коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга, организованного 21 марта в Степанакерте Революционной партией Арцаха, потребовали перенести голосование на парламентских и президентских. С 23 марта они начали круглосуточную акцию протеста. К их требованиям добавилась отставка президента Нагорного Карабаха и руководителей силовых структур.

Президентские и парламентские выборы назначены в Нагорном Карабахе на 31 марта. ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов в президенты, десять партий и два партийных блока. На 33 места в парламенте претендует 361 кандидат.

Голодовку объявили участники карабахской войны Норик Аветисян, не являющийся членом Революционной партии Арцаха, кандидат от этой партии в депутаты парламента Вадим Григорян и члены партии Вардан Арзуманян и Маис Бахдадян. Голодовка проходит в палатке, которую активисты установили 23 марта на улице Вазгена Саргсяна передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники голодовки заявили корреспонденту "Кавказского узла", что полностью разделяют требования Революционной партией Арцаха. "В первую очередь, мы считаем, что выборы должны быть перенесены, потому что многие не выйдут из дома, чтобы пойти проголосовать, а также не будет достаточно наблюдателей, что позволит властям сфальсифицировать результаты. Также мы за отставку руководства, потому что они не хотят реальных перемен в Арцахе (Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла")", - сказал участник голодовки Норик Аветисян.

14 марта занятия в детсадах и учебных заведениях Нагорного Карабаха были уже вторично приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день Минкультуры решило отменить на время все массовые мероприятия, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции размещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".