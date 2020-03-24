Карабахская оппозиция начала круглосуточную акцию за перенос выборов

24 марта 2020, 05:42

Активисты "Революционной партии" установили палатку в Степанакерте и начали круглосуточную акцию с требованием перенести президентские и парламентские выборы. Они также требуют отставки президента Нагорного Карабаха и руководителей силовых структур.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе 22 марта введены новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. На 31 марта назначены президентские и парламентские выборы. Участники митинга, организованного 21 марта "Революционной партией Арцаха" в Степанакерте, потребовали перенести голосование из-за коронавируса.

ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов в президенты, десять партий и два партийных блока. На 33 места в парламенте претендует 361 кандидат.

"Революционная партия Арцаха" (Нагорного Карабаха) 23 марта начала круглосуточную протестную акцию, установив палатки на центральной улице имени Вазгена Саргсяна в Степанакерте. Активисты требуют перенести выборы из-за коронавируса, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Мы требуем перенести день выборов, потому, что де-факто Арцах (Нагорный Карабах) находится в чрезвычайной ситуации. Школы и другие учебные заведения закрыты, массовые мероприятия отменены. Культурные и образовательные центры закрыты, границы для приезда иностранцев закрыты. Считаем, что в такой ситуации выборы должны быть отменены», - заявил лидер партии Артур Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

Осипян отметил, что палатка станет штабом "Революционной партии Арцаха" и протестного движения - все желающие присоединиться к акции поддержать ее требования могут прийти к протестующим.

"Мы также продолжаем требовать, чтоб президент, секретарь Совбеза, начальник полиции подали в отставку, потому, что они не обеспечивают проведение справедливых и честных выборов. А также - чтобы полиция провела расследование раздачи предвыборной взятки людям со стороны кандидата в президенты, которого поддерживают власти", - добавил Осипян.

В течение дня к протестующим «несколько раз приходил мэр Степанакерта Давид Саргсян», рассказал участник движения, основатель сайта Artsakh1 Мгер Погосян корреспонденту "Кавказского узла". По словам Погосяна, мэр настаивал на демонтаже палатки, утверждая, что территория принадлежит общине Степанакерта и ставить на ней палатку без разрешения мэрии никто не имеет права.

«Мэр уверял нас, что мы можем на этой территории сидеть, гулять, но ставить палатку не имеем права. Он уверял, что если пойдет дождь или снег, сам поставит палатку. Естественно, такие доводы нас не убедили. Мы категорически отказались убрать палатку или прекратить акцию. Наша штаб-палатка будет здесь круглосуточно», - сказал Погосян корреспонденту "Кавказского узла". Около полуночи по местному времени полиция следила за ситуацией издалека, но не вмешивалась, отметил активист.

Центризбирком Нагорного Карабаха 23 марта проинформировал о мерах предосторожности, принятых в связи с проведением выборов 31 марта и угрозой распространения коронавируса. Так, члены избирательных комиссий, избиратели и наблюдатели на участках будут обеспечены одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и медицинскими рекомендациями, а помещения участков будут заранее продезинфицированы. Для записи каждого избирателя будет предоставлена отдельная авторучка, а все медучреждения республики в день голосования дежурить круглосуточно.

Минздрав Нагорного Карабаха сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что по состоянию на 23 марта, в республике не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".