Маилян Масис Самвелович

07 апреля 2020, 11:59

Карабахский политический деятель и дипломат, кандидат на должность президента НКР. С сентября 2017 года министр иностранных дел НКР. На выборах президента в 2020 году вышел во второй тур.

Президентская кампания 2020

Вышедший во второй тур с результатом 26,7% (19 360 голосов) Масис Маилян призвал избирателей к бойкоту президентских выборов в Нагорном Карабахе из-за коронавируса, не утверждая открыто, но ставя под сомнение их легитимность.

Из-за угрозы распространения коронавируса госорганы Нагорного Карабаха с 26 марта по 31 марта включительно были переведены на удаленный формат работы, а 1 апреля решение было продлено еще на 10 дней. Правительством региона также была ограничена работа офисов по обслуживанию органов государственного и местного управления. 3 апреля мэрия Степанакерта сократила на три часа работу общественного транспорта из-за снижения пассажиропотока во время ограничений. В связи с введенным в Армении запретом на передвижение по улицам власти Нагорного Карабаха призвали вернуться на родину своих граждан, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В начале октября 2019 года министр иностранных дел Маилян заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Нагорного Карабаха в 2020 году. 19 октября о поддержке его кандидатуры заявила новая партия "Завтрашний Арцах". В декабре к ним присоединились партии "Идентичность и солидарность" и "Рамкавар азатуцун".

После регистрации кандидатов и перед голосованием Маилян поддержал идею переноса президентских и парламентских выборов на другую дату из-за угрозы распространения коронавируса.

Масис Маилян, как отмечает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян, отличается тем, что всегда был в опале у прежних президентов, и его сложно причислить к сторонникам той или иной команды. Маиляна сложно назвать как оппозиционным кандидатом, поскольку он действующий министр иностранных дел, так и членом команды действующего президента. Об этом же заявляли и другие армянские эксперты.

Карьера дипломата

С созданием в 1993 году министерства иностранных дел НКР Маилян был переведен в МИД, где в разные годы являлся заведующим отделом международных организаций, начальником управления международных организаций, советником министра и начальником политического управления, а с июля 2001 года – заместителем министра иностранных дел Нагорного Карабаха.

Начиная с 1993 года Масис Маилян в составе официальной делегации НКР принимал участие в двухсторонних и многосторонних переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, проведенных при посредничестве ОБСЕ и Российской Федерации.

В 1998 году Маилян учился в Венской дипломатической академии, имеет квалификацию специалиста по Европолитике и дипломатический ранг Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра.

Несмотря на беспартийный статус, кандидатура Масиса Маиляна, участвовавшего в выборах президента Нагорного Карабаха 19 июля 2007 года, была поддержана парламентским блоком "АРФ Дашнакцутюн - Движение 88". По итогам выборов за Масиса Маиляна было отдано 8734 голоса избирателей.

В 2008 году Маилян основал и до 2017 года руководил Арцахским общественным советом по внешней политике и политике безопасности.

В 2016-2017 годах - посол по особым поручениям Президента Республики.

25 сентября 2017 года Указом Президента Республики Арцах назначен министром иностранных дел.

Биография

Родился 14 сентября 1967 года в Степанакерте Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО). В 1974-1984 годах учился в Степанакертской средней школе №8. В 1984 году поступил и в 1991 году окончил физико-математический факультет Степанакертского педагогического института.

С 1986 по 1988 год служил в рядах Советской Армии.

В 1991-1992 годах Маилян учился в аспирантуре Ереванского государственного педагогического института по специальности "Социальная психология".

С 1992 по 1993 год Масис Маилян являлся ведущим, а позже главным специалистом в Департаменте информации и прессы при государственном Комитете обороны НКР.

Владеет русским и английским языками.

Женат, имеет двоих детей.