Масис Маилян призвал жителей Нагорного Карабаха не идти на выборы президента

06 апреля 2020, 06:06

Кандидат в президенты, глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян обратился к избирателям с призывом проигнорировать второй тур президентских выборов из-за угрозы коронавируса. Поддерживающая Маиляна партия "Новый Арцах" заявила о нелегитимных выборах.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта в Нагорном Карабахе прошли президентские и парламентские выборы. В парламент по итогам голосования прошли пять партий: блок "Свободная Родина"/"Единый гражданский альянс", лидером которого является экс-премьер Араик Арутюнян, а также партии "Единая Родина", "Справедливость", АРФ "Дашнакцутюн" и "Демократическая партия Арцаха". Из кандидатов в президенты никто не набрал нужного количества голосов, и второй тур выборов намечен на 14 апреля. Во втором туре будут участвовать два кандидата, набравшие больше голосов - по предварительным данным, это бывший премьер-министр Араик Арутюнян, который набрал 36 706 голосов (49,6%), и глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян, набравший 19 360 голов избирателей (26,7%).

Наблюдатели из Армении указали на нарушения на выборах в Нагорном Карабахе, в частности, на то, что на некоторых участках наблюдались нарушения тайны голосования, фиксировались случаи голосования за другого избирателя, а главы комиссий не обращались в полицию из-за таких случаев.

Кандидат в президенты, глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян 5 апреля на своей странице в соцсети Facebook опубликовал заявление, в котором призвал граждан не участвовать во втором туре президентских выборов. «Я призываю наших граждан не участвовать во втором туре голосования на фоне растущей опасности нового коронавируса», - написал Маилян, чье обращение перевела корреспондент "Кавказского узла".

Он отметил, что обращение - "не поспешное политическое решение, [так как] оно вытекает из моей ранее разъясненной позиции, шагов, предпринятых для защиты здоровья наших граждан и предотвращения угроз национальной безопасности», - сообщил Маилян, и напомнил, что ранее уже предлагал перенести выборы из-за угрозы коронавируса.

«Однако нынешние власти Арцаха (Нагорного Карабаха) проигнорировали большинство кандидатов в президенты Арцаха (Нагорного Карабаха), призыв и требование ряда политических сил, участвующих в парламентских выборах, решив завершить избирательный процесс любой ценой. У меня твердая позиция, и я не вижу причин пересматривать эту позицию, тем более что статистика распространения эпидемии в Армении вызывает серьезную обеспокоенность. У нас с Арменией общая обстановка в плане безопасности, поэтому я заявляю, что логика и тактика борьбы с инфекцией должны быть идентичными и едиными», - написал Маилян.

По данным на 5 апреля число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 822 человек, выздоровели 14 пациентов.

С обращением к избирателям выступила и поддерживающая Маиляна на выборах партия "Новый Арцах". На своей странице в соцсети Facebook партия опубликовала сообщение о том, что не признает результаты как парламентских выборов, так и президентских выборов 31 марта.

«Мы считаем выборы нелегитимными. Предвыборная агитация и сами выборы сопровождались массовыми нарушениями, в том числе предвыборной «благотворительностью», нарушением права граждан на свободу воли, массовыми нарушениями тайны голосования, руководством административных и правоохранительных органов и активностью криминальных элементов», - говорится в заявлении партии.

По данным на 5 апреля в Нагорном Карабахе не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, изолированных граждан с подозрением на инфицирование также нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

Напомним, что 5 апреля "Революционная партия" провела в Степанакерте митинг, на котором потребовала признать результаты выборов 31 марта недействительными, отправить в отставку президента Бако Саакяна и ввести в Нагорном Карабахе карантин из-за коронавируса.

Из-за угрозы распространения коронавируса госорганы Нагорного Карабаха с 26 марта по 31 марта включительно были переведены на удаленный формат работы, а 1 апреля решение было продлено еще на 10 дней. Правительством региона также была ограничена работа офисов по обслуживанию органов государственного и местного управления. 3 апреля мэрия Степанакерта сократила на три часа работу общественного транспорта из-за снижения пассажиропотока во время ограничений. В связи с введенным в Армении запретом на передвижение по улицам власти Нагорного Карабаха призвали вернуться на родину своих граждан, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении вируса размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".