Оппозиция в Степанакерте озвучила властям свои требования

06 апреля 2020, 02:04

Сторонники оппозиции, выступившие на митинге в Степанакерте против признания результатов выборов 31 марта, потребовали отправить в отставку президента Бако Саакяна и ввести в Нагорном Карабахе карантин из-за коронавируса. При этом многие из них признались, что понимают опасность заражения, но приняли решение прийти на митинг.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля в Степанакерте состоялся митинг оппозиции, участники которого потребовали отменить результаты президентских и парламентских выборов.

В парламент по итогам выборов прошли пять партий: блок "Свободная Родина"/"Единый гражданский альянс", лидером которого является экс-премьер Араик Арутюнян, а также партии "Единая Родина", "Справедливость", АРФ "Дашнакцутюн" и "Демократическая партия Арцаха". На выборах президента, также прошедших в Нагорном Карабахе 31 марта, никто из кандидатов не набрал нужного количества голосов, поэтому на 14 апреля намечен второй тур президентских выборов. После выборов оппозиционные партии заявили, что не признают легитимность избранного парламента. Активисты "Революционной партии" пригрозили властям уличными протестами, потребовав аннулировать итоги выборов.

По данным полиции в митинге оппозиции, который прошел 5 апреля в Степанакерте, приняли участие порядка 200 человек. Однако сами участники акции заявили корреспонденту "Кавказского узла", что на митинге присутствовали до 400 человек, а в шествии участвовали более ста.

Лидер протеста и "Революционной партии Арцаха (Нагорного Карабаха)" Артур Осипян в своем выступлении на митинге заявил, что требования протестующих - признать выборы 31 марта нелегитимными и сфальсифицированными, их итоги признать недействительными, так как, по его словам, были допущены массовые нарушения и в предвыборный период, и в день выборов.

«Также мы продолжаем настаивать на отставке действующих властей в лице (президента) Бако Саакяна, потому что они продвигали своего кандидата, закрывали глаза на все его нарушения, угрозы и подкупы людей и не смогли организовать честные и справедливые выборы. Пока у власти Бако Саакян и его окружение, проведение честных выборов в Арцахе (Нагорном Карабахе) невозможно», - заявил Осипян.

Протестующие также потребовали ввести в стране карантин.

«Некоторые могут сказать, что наша партия не набрала необходимых голосов, потому и протестует. Это не так! Мы начали наше протестное движение еще до выборов, и мы никогда во время протестов не произносили название нашей партии – наше движение народное, и здесь люди, которые понимают, что предвыборная агитация и сами выборы прошли с массовыми нарушениями. Также мы никогда не бегали за голосами избирателей, и название нашей партии не главенствует в этом движение», - заявил Осипян.

Участники митинга, организованного 21 марта в Степанакерте "Революционной партией", потребовали перенести голосование на парламентских и президентских выборах из-за угрозы коронавируса. С 23 марта они начали круглосуточную акцию протеста, к их требованиям добавилась отставка президента Нагорного Карабаха и руководителей силовых структур. 25 марта четверо оппозиционеров начали голодовку в Степанакерте, двое из них ее прекратили на следующий день. 29 марта состояние здоровья голодающих Вардана Арзуманяна и Маиса Бахдадяна ухудшилось. Поздно вечером 30 марта Бахдадян прекратил голодовку, вечером 1 апреля пищу начал принимать Арзуманян.

Он заявил, что «те партии и их представители, которые получат мандат в парламент, автоматически признают, что власть формируется посредством денег, и пусть они знают, что отношение людей к ним будет соответствующее».

Также в своем выступлении Осипян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. «Если вы заявляет, что выборы в Арцахе (Нагорном Карабахе) прошли блестяще, то отвергаете логику бархатной революции в Армении [...] Зачем проводить выборы, которые не похожи на выборы, не лучше ли было бы организовывать аукцион, и кто больше денег заплатит, тому и передать власть?» - заявил оппозиционер политику.

Участники акции протеста отметили его важность

К протестному движению присоединился кандидат в депутаты парламента от проигравшего на выборах партийного блока "Новый Арцах" Тигран Петросян. Корреспонденту "Кавказского узла" он заявил, что протестное движение будет продолжено.

«Я пришел на митинг и присоединился к протестному движению как гражданин Арцаха (Нагорного Карабаха) и как человек, который заявляет «Нет!» этой криминально-олигархической системе», - заявил он.

По его словам, он, как врач, призывал граждан приходить на митинг с масками и средствами защиты от инфекции. «Я принес с собой много масок и резиновых перчаток. Предлагал людям, но многие отказывались. Считаю, что многие люди просто не осознают опасность пандемии. Хотя среди тех, кто осознает, тоже были те, кто оказывались от маски, говоря, что «пришли сюда, осознавая весь риск, но борьба за справедливость важнее», - рассказал Петросян.

Из-за угрозы распространения коронавируса госорганы Нагорного Карабаха с 26 марта по 31 марта включительно были переведены на удаленный формат работы, а 1 апреля решение было продлено еще на 10 дней. Правительством региона также была ограничена работа офисов по обслуживанию органов государственного и местного управления. 3 апреля мэрия Степанакерта сократила на три часа работу общественного транспорта из-за снижения пассажиропотока во время ограничений. В связи с введенным в Армении запретом на передвижение по улицам власти Нагорного Карабаха призвали вернуться на родину своих граждан, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

«Неудивительно, что людей становится больше на митингах. Люди начали понимать, что произошли нечестные выборы, и неправильно, что власти принимают решение, не спрашивая их мнения», - считает Петросян.

«Митинг участников протестного движения является естественным ответом на многочисленные факты о нарушениях, причем довольно грубых, в ходе предвыборных и выборных процессов», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель государственного вуза Нагорного Карабаха, социолог Давид Карабекян, который также присутствовал на акции.

По его мнению, в ходе выборов были нарушены конституционные права граждан. «Митинг обусловлен тем, что когда у сторон нет ответов на поставленные вопросы с целью восстановить справедливость, уличные акции протеста являются наиболее эффективным и, к сожалению, единственным способом для борьбы за свои права», - отметил Карабекян.

По его словам, «предсказать, к чему могут привести эти акции протеста, сложно, так как все зависит от властей Армении, которые сохраняют нейтралитет, и к тому же власти Армении сейчас озабочены проблемой коронавируса».

«Закрывая глаза на многочисленные, массовые нарушения в ходе выборов, нынешние власти Армении косвенно поддерживают те порядки и устои, против которых выступали во время бархатной революции, свергая власть Сержа Саргсяна», - заявил Карабекян.

Он отметил, что «нельзя бороться против криминальной олигархии и тоталитаризма в Армении и приветствовать такой режим в Арцахе (Нагорном Карабахе), потому что де-факто мы одно государство». Карабекян также признался, что «теперь очевидно, что бархатная революция в Армении не повлияла на ситуацию в Арцахе», и «отношение Армении показывает, что сами власти Армении далеки от реализации идеалов бархатной революции».

Социолог считает, что на митинг пришло бы намного больше людей, если бы не ситуация с коронавирусом. "Сыграл фактор самоизоляции от угрозы коронавируса [...] Достаточно многие понимают, что выборы были нечестными, однако они или не имеют возможность сюда приехать, или следят в социальных сетях», - заявил он.

Новости о распространении вируса размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

По словам мэра города Гадрут Вагана Саадяна, на митинг из района приехали семь человек, которые полностью поддерживают протестное движение. «Борьба за справедливость пересиливает страх перед коронавирусом», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта, ветеран карабахской войны Анаит Тамразян отметила, что не в первый раз участвует в митинге участников движения и уверена, что «они правильно поставили задачу – общество должно основательно измениться, чтобы жизнь стала достойной».

«На протяжении нескольких деятелей жители Арцаха (Нагорного Карабаха) не имели возможность развиваться – законы написаны не для простых людей. А если кто-то выражал протест или правильную идею, это сразу пресекалось разными рычагами. В лучшем случае такие люди уезжали из страны. Я надеюсь, что это движение достигнет успеха», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Другая жительница Степанакерта, также ветеран карабахской войны Гаяне Арустамян, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что «у власти была возможность за все эти годы сделать страну действительно демократической, но они не пожелали этого сделать, потому сейчас встали перед фактом протестного движения». Обе женщины признались, что не думали об опасности коронавируса, когда пришли на митинг.