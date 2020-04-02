Вардан Арзуманян прекратил голодовку

02 апреля 2020, 07:12

Ветеран карабахской войны Вардан Арзуманян вечером 1 апреля прекратил голодовку, которую он проводил в Степанакерте, и присоединился к движению оппозиции. Протестное движение продолжится до второго тура выборов президента Нагорного Карабаха, заявил председатель Революционной партии Артур Осипян.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга, организованного 21 марта в Степанакерте "Революционной партией", потребовали перенести голосование на парламентских и президентских выборах из-за угрозы коронавируса. С 23 марта они начали круглосуточную акцию протеста, к их требованиям добавилась отставка президента Нагорного Карабаха и руководителей силовых структур. 25 марта четверо оппозиционеров начали голодовку в Степанакерте, на следующий день двое из них ее прекратили, но ветераны карабахской войны Вардан Арзуманян и Маис Бахдадян продолжили акцию. 29 марта состояние их здоровья ухудшилось, после этого Маис Бахдадян решил продолжить протест дома, а Вардан Арзуманян проводил акцию днем в палатке. Маис Бахдадян поздно вечером 30 марта после ухудшения состояния прекратил голодовку.

Вардан Арзуманян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вечером 1 апреля прекратил голодовку, так как узнал о втором туре президентских выборов в Нагорном Карабахе. Также прекращения голодовки потребовали участники протестного движения, пояснил он.

Ветеран начал понемногу пить фруктовые соки. По словам Арзуманяна, у него сильная слабость, небольшое головокружение. Он отметил, что находится дома. "Медики меня посетили два раза - во второй день голодовки и на пятый день, больше я их не видел", - сообщил Аруманян.

"Я прекратил голодовку, но это не значит, что не буду протестовать против коррумпированной власти. После того как наберусь сил, я присоединюсь к протестному движению Революционной партии и его сторонникам", - сказал ветеран.

Палатка, установленная участниками протестного движения, в которой проводил акцию Арзуманян, находится на улице Вазгена Саргсяна в Степанакерте. На этой же улице располагается офис сайта Artsakh1.am. Основатель сайта Мгер Погосян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 1 апреля участники движения собрались в палатке и обсудили дальнейшие действия.

Так как предстоит второй тур, и в нем будут участвовать провластный кандидат Араик Арутюнян и независимый кандидат Масис Маилян, то Революционная партия будет продолжать свои действия, чтобы не дать действующим властям снова воспроизвестись, заявил корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии и протестного движения Артур Осипян.

"Мы говорили, что если победит провластный кандидат Араик Арутюнян, или во второй тур пройдут провластные кандидаты Араик Арутюнян и Виталий Баласанян, то мы это посчитаем репродуцированием старого режима и уничтожением справедливости. Однако ситуация другая, потому мы попросили [ветеранов] прекратить голодовку и присоединиться к нашему движение за справедливость и достоинство", - сказал Осипян.

Никто из кандидатов в президенты Нагорного Карабаха не набрал нужного количества голосов, поэтому на 14 апреля намечен второй тур президентских выборов. По предварительным данным, бывший премьер-министр Араик Арутюнян набрал 36 706 голосов (49,6%), за главу МИД Нагорного Карабаха Масиса Маиляна проголосовали 19 360 избирателей (26,7%), а бывший секретарь Совбеза Виталий Баласанян набрал 10 750 голосов (14,7%), объявила 1 апреля на пресс-конференции председатель Центризбиркома Србуи Арзуманян.

Оппозиция намерена продолжать свое движение, потому что не принимает итоги выборов. Выборы были несправедливыми, на них отмечены массовые нарушения, заявил Артур Осипян.

"Мы с самого начала нашего движения заявляли, что пока у власти Бако Саакян (президент), Аршо Гарамян (секретарь Совбеза) и Левон Мнацаканян (начальник полиции), то справедливых выборов не будет. Так и случилось. Наше движение продолжается. Власти должны подать в отставку, чтобы в стране возможно было сформировать честное, справедливое избирательное поле. А итоги выборов 31 марта мы не признаем, потому что эти выборы были несправедливыми", - сказал Артур Осипян.

Людям необходимо покинуть соцсети и начать эффективную борьбу против "старого режима", так как до второго тура времени очень мало, считает лидер Революционной партии.

Революционная партия Арцаха (Нагорного Карабаха) была основана в декабре 2019 года. На парламентских выборах 31 марта она значилась в бюллетенях под пятым номером. По данным ЦИК, за Революционную партию проголосовали 1659 человек или 1,6%. По результатам выборов Революционная партия заняла четвертое место с конца, обойдя Компартию, "Единую Армению" и партию "Поколение независимости".

Палаточная акция участников движения на улице имени Вазгена Саргсяна продолжается, о своих дальнейших действиях они будут сообщать на странице участников акции в социальной сети, информировал Артур Осипян.

Новости о прошедших 31 марта в Нагорном Карабахе выборах "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы президента Карабаха".