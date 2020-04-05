Участники митинга в Степанакерте потребовали отменить итоги выборов

05 апреля 2020, 18:25

Жители нескольких районов Нагорного Карабаха собрались сегодня в Степанакерте на митинге оппозиции и потребовали отменить результаты президентских и парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", после парламентских выборов, которые прошли 31 марта, оппозиционные партии в Нагорном Карабахе заявили, что не признают легитимность избранного парламента. Активисты "Революционной партии" пригрозили властям уличными протестами, потребовав аннулировать итоги выборов.

В парламент по итогам выборов прошли пять партий: блок "Свободная Родина"/"Единый гражданский альянс", лидером которого является экс-премьер Араик Арутюнян, а также партии "Единая Родина", "Справедливость", АРФ "Дашнакцутюн" и "Демократическая партия Арцаха". На выборах президента, также прошедших в Нагорном Карабахе 31 марта, никто из кандидатов не набрал нужного количества голосов, поэтому на 14 апреля намечен второй тур президентских выборов.

Сегодня на улице имени Вазгена Саргсяна в центре Степанакерта прошел митинг, организованный "Революционной партией", участники которого потребовали отставки властей Нагорного Карабаха и аннулирования итогов выборов, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Лидер партии Артур Осипян в своем выступлении объяснил требования тем, что голосование проходило "с массовыми нарушениями". "Требуем отставки властей Нагорного Карабаха, потому что, пока у власти [президент] Бако Саакян и его сторонники, проведение честных выборов невозможно", - заявил Осипян.

На митинг пришли жители Степанакерта, а также Гадрутского, Карвачарского, Мартунинского, Шушинского районов, представители других политических сил и экс-кандидаты в президенты, ветераны афганской и карабахской войн. Сотрудник полиции сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на митинге собрались "порядка 200 человек". По данным представителя организаторов акции, "людей было больше", однако точное число участников он не назвал.

По мнению карабахского политолога и социолога Давида Карабекяна, на митинге могло быть больше людей. "Потому что многие понимают, что выборы были нечестными, однако они или не имеют возможности сюда приехать, или следят [за активностью оппозиции] в социальных сетях, или у них пока еще присутствует страх", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Карабекян.

Участники акции убедили полицейских перекрыть дороги

В начале митинга участники акции перекрыли автодорогу. Водители нескольких автомобилей попытались прорваться сквозь заслон, но митингующие не дали им такой возможности, попросив водителей уехать обратно. Завязался спор, и двое полицейских попытались успокоить людей, призвав их к порядку.

Артур Осипян через громкоговоритель призвал участников митинга "не поддаваться на провокацию" и не применять силу", а полицию - перекрыть часть дороги. По его словам, о том, что сегодня намечается митинг, он своевременно оповестил правоохранительные органы, которые обязаны были принять меры. После этого митинг продолжился, а полицейские перекрыли дороги.

После акции, которая длилась больше часа, ее участники пешком направились в церковь Святого Акопа, чтобы зажечь свечи по случаю Вербного воскресенья, которое отмечает сегодня Армянская Апостольская церковь.

Напомним, что 21 марта участники митинга, организованного "Революционной партией", потребовали перенести голосование на парламентских и президентских выборах из-за угрозы коронавируса. С 23 марта они начали круглосуточную акцию протеста, к их требованиям добавилась отставка президента Нагорного Карабаха и руководителей силовых структур.

25 марта четверо оппозиционеров начали голодовку в Степанакерте, двое из них ее прекратили на следующий день. 29 марта состояние здоровья голодающих Вардана Арзуманяна и Маиса Бахдадяна ухудшилось. Поздно вечером 30 марта Бахдадян прекратил голодовку, вечером 1 апреля пищу начал принимать Арзуманян. Протестное движение продолжится до второго тура выборов президента Нагорного Карабаха, заявил председатель "Революционной партии" Артур Осипян.

Во втором туре будут участвовать два кандидата, набравшие больше голосов - по предварительным данным, это бывший премьер-министр Араик Арутюнян, который набрал 36 706 голосов (49,6%), и глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян, набравший 19 360 голов избирателей (26,7%).

Новости о выборах в Нагорном Карабахе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы президента Карабаха".