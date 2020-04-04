Оппозиция отказалась признать итоги выборов в Нагорном Карабахе

04 апреля 2020, 06:14

Генпрокуратура расследует нарушения, выявленные наблюдателями при голосовании на выборах в Нагорном Карабахе. Оппозиционные партии заявили, что не признают легитимность вновь избранного парламента. Активисты "Революционной партии" пригрозили властям уличными протестами, потребовав аннулировать итоги выборов.

Как писал "Кавказский узел", в парламент по итогам голосования 31 марта прошли пять партий: блок "Свободная Родина"/"Единый гражданский альянс", лидером которого является экс-премьер Араик Арутюнян, а также партии "Единая Родина", "Справедливость", АРФ "Дашнакцутюн" и "Демократическая партия Арцаха". Всего на места в парламенте претендовали десять партий и два блока.

Наблюдатели из Армении указали на нарушения на выборах в Нагорном Карабахе, в частности на то, что на некоторых участках наблюдались нарушения тайны голосования, фиксировались случаи голосования за другого избирателя, а главы комиссий не обращались в полицию из-за таких случаев. Нарушений в ходе голосования много, однако большинство этих нарушений избирательные комиссии не фиксируют, подтвердил председатель "Революционной партии" Арцаха Артур Осипян. По его словам, особенно часто избиратели фотографируют на телефон свои бюллетени и предположил , что люди, которые голосуют за Араика Арутюняна (бывший госминистр Араик Арутюнян является выдвиженцем от блока партий "Свободная Родина - Объединенный гражданский блок", – прим. "Кавказского узла") и его партию, фотографируют бюллетени, потому что им обещали вознаграждение.

«Полномочия новоизбранного Национального собрания седьмого созыва вступят в силу 21 мая», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы парламента Нагорного Карабаха.

Семь уголовных дел возбуждено в связи с фотографированием избирателями своих бюллетеней во время выборов, сотрудники ведомства расследуют с какой целью они это делали, сообщила Генпрокуратура Нагорного Карабаха на своем сайте.

На основании отчета консультативной неправительственной организации Степанакертского отделения «Союза информированных граждан» также возбуждено уголовное дело по факту, когда один избиратель голосовал за другого в общине Туми Гадрутского района, сообщает ведомство.

Кроме того, возбуждены два уголовных дела в связи с нарушением тайны голосования: два человека находились одновременно в кабине для голосования в Мартунинском районе, говорится в сообщении. Генпрокуратура также сообщает, что четыре уголовных дела возбуждены о нарушениях во время предвыборной агитации.

«Уголовные дела направлены в следственный комитет республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха)», - отмечает Генпрокуратура.

Степанакертское отделение Союза информированных граждан в рамках грантовой программы правительства Армении проводило наблюдение во время выборов в 49 избирательных участках в Нагорном Карабахе и одном в Ереване, следует из доклада организации о нарушениях в ходе голосования, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

В нем указывается, что на 16 избирательных участках выявлены лица, которые не имели права находиться в помещении для голосования, на 13 участках два человека одновременного находились в кабине для голосования, на 15 участках зафиксировано отсутствие беджей у некоторых членов избирательной комиссии и доверенных лиц. В докладе также говорится, что на 12 участках в журналы не всегда вносили данные о нарушениях или ошибках, случаи голосования во всеуслышание были зарегистрированы на 9 избирательных участках, на 40 избирательных участках был зарегистрирован случай заполнения бюллетеня за пределами кабины для голосования, а на 20 из них это случалось периодически, а в целом таких случаев было зафиксировано порядка 700.

Наблюдатели также зафиксировали попытки вынести бюллетень на двух избирательных участках, а на девяти были случаи, когда избиратели фотографировали свои собственные бюллетени, следует из доклада. В нем также указывается, что скопления людей наблюдались на 11 участках, причем на четырех из них находились люди, не имеющих права быть на участке, споры, скопление людей также отмечено вблизи 33 избирательных участков, на двух участках комиссия переделала цифры в протоколе. О подобных инцидентах поступали сообщения и от других наблюдателей, следует из доклада.

«Ни в одном из этих случаев члены комиссии не обращались к дежурному сотруднику полиции на избирательном участке. Некоторые из председателей комиссий объяснили это указанием не обращаться в полицию в случае фотографирования избирателей своих бюллетеней», - говорится в докладе, опубликованном 1 апреля на сайте организации.

Вся предвыборная агитация в Нагорном Карабахе сопровождалась применением административного ресурса, сообщил на пресс-конференции в Степанакерте 1 апреля руководитель Союза информированных граждан Даниел Иоаннисян.

"Наша организация представила четыре сообщения о преступлении, по одному из них было возбуждено уголовное дело, и то с опозданием. Речь идет об инциденте в Мартуни, когда была попытка не пустить кандидата (на избирательный участков)", - отметил Иоаннисян.

"Революционная партия" призвала к уличным протестам

Лидер "Революционной партии" Арцаха Артур Осипян заявил в прямом эфире на своей странице в социальной сети Facebook, что «движение продолжит уличные акции.

Участники митинга, организованного 21 марта в Степанакерте "Революционной партией", потребовали перенести голосование на парламентских и президентских выборах из-за угрозы коронавируса. С 23 марта они начали круглосуточную акцию протеста, к их требованиям добавилась отставка президента Нагорного Карабаха и руководителей силовых структур. 25 марта четверо оппозиционеров начали голодовку в Степанакерте, двое из них ее прекратили на следующий день. 29 марта состояние здоровья голодающих Вардана Арзуманяна и Маиса Бахдадяна ухудшилось. Поздно вечером 30 марта Бахдадян прекратил голодовку, вечером 1 апреля акцию пищу начал принимать Арзуманян. Протестное движение продолжится до второго тура выборов президента Нагорного Карабаха, заявил председатель "Революционной партии" Артур Осипян.

Тактика властей - убедить людей, что от них ничего не зависит, сказал он. "Однако это не так. После бархатной революции в Армении, люди в Арцахе получили некоторую свободу. Сейчас идут процессы, которые привели к революционной ситуации, и чем дальше они зайдут, больше появится благоприятных условий для революции", - сказал Осипян. По его мнению, власти не рискнули прямо в день выборов объявить о своей безоговорочной победе из опасений протестных настроений.

«Итоги выборов показали, что общество Арцаха смогло заставить действующий режим пойти на второй тур президентских выборов, потому на этих выборах победил не старый режим, а победил народ», - заявил оппозиционер.

23 апреля 2018 года Серж Саргсян, ставший после двух президентских сроков премьер-министром, в результате массовых протестов подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

«Если какая-либо оппозиционна партия Арцаха примет и признает результаты выборов, то эта партия скомпрометирует себя перед глазами народа, понизив свою репутацию до нуля. В ходе выборов были массовые нарушения", - отметил Осипян.

Он заявил, что движение продолжит уличные акции и митинги в Степанакерте, потому, что не видит других путей борьбы, и призвал всех желающих присоединиться к протестам.

Осипян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «митинг пройдет в Степанакерте 5 апреля на улице имени Вазгена Саргсяна, где участники движения установли палатку».

Оппозиция не откликнулась на призыв к протестам

Оппозиционная «Единая Армения» продолжит борьбу за воссоединение Нагорного Карабаха с Арменией, сказал корреспонденту "Кавказского узла" ее председатель Ваан Бадасян.

13 февраля 1988 года жители Степанакерта на митинге озвучили требование о воссоединении Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) с Арменией. 1 декабря 1989 года Верховный совет Армянской ССР и Национальный совет Нагорного Карабаха приняли совместное решение о воссоединении. Политическая ситуация в Армении располагает к тому, чтобы Нагорный Карабах вошел в состав этой страны, заявили 25 ноября участники круглого стола в Степанакерте.

«Нет смысла оспаривать итоги выборов, потому что мы получили малое количество голосов. Наша партия будет продолжать свою деятельность», - считает он. Бадасян указал, что не присоединится к уличным протестам.

Парламентская оппозиционная сила «Национальное возрождение» выступила с заявлением, в котором отметила, что не признает формирующуюся власть в республике.

«Выборы прошли с нарушением свободной воли избирателей. Наблюдения партийных и наблюдательных миссий показывают, что в ходе выборов на избирателей воздействовали запрещенными избирательным законодательством способами... Все это оказало значительное влияние на результаты выборов, поэтому формирующаяся власть не может считаться легитимной», - говорится в заявлении партии.

Отмечается, что партия «Национальное возрождение» не смогла преодолеть порог вхождения в Национальное собрание и не будет представлена в парламенте, однако она продолжит свою деятельность как внепарламентская политическая сила, штаб-квартира партии продолжит функционировать, газета «Возрождение» будет издаваться, и в ближайшее время партия выступит с различными инициативами. «Нашей главной целью остается укрепление арцахского общества», - следует из заявления.

Председатель партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что «партия пока еще не приняла решение, будет ли поддерживать уличные протесты Революционной партии". Однако он заверил, что партия "исключает любое сотрудничество с Араиком Арутюняном».

На пресс-конференции в Степанакерте 1 апреля, лидер партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян сказал, что сожалеет, о том, что партия «Национальное возрождение» не прошла в парламент. Он также сказал, что готов наладить сотрудничество с партией.

Ханумян также указал, что все нарушения, зафиксированные наблюдателями и доверенными лицами партии, задокументированы и переданы в Центризбирком республики.

Партия не приняла решение, кого она будет поддерживать во втором туре президентских выборов, отметил он.

Никто из кандидатов в президенты не набрал нужного количества голосов, поэтому на 14 апреля намечен второй тур президентских выборов. Кандидат в президенты Араик Арутюнян заявил, что уверен в своей победе во втором туре, а его соперник Масис Маилян указал, что еще не определился с дальнейшими действиями.

Вошедшие в парламент партии признали итоги выборов

Бывший секретарь Совбеза Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, занявший на президентских выборах третье место, распространил 2 апреля заявление, в котором указал, что принимает итоги голосования, но не намерен поддерживать кого-то из кандидатов во втором туре (Баласанян является первым номером в пропорциональном списке партии «Справедливость», - прим. "Кавказского узла")

«Власти Арцаха не откладывали выборы и проигнорировали наши предупреждения о возможных опасностях распространения коронавируса. Если в будущем окажется, что возникли проблемы... все виновные должны понести юридическую и политическую ответственность за это», - отметил в своем заявлении Баласанян.

Пять кандидатов в президенты Нагорного Карабаха также призвали отложить выборы из-за коронавируса. Из-за введения чрезвычайного положения из-за коронавируса в Армении миссия «Очевидец» отказалась от наблюдения за голосованием непосредственно на избирательных участках и наблюдатели миссии проводили мониторинг выборов мобильными группами.

Баласанян сказал, что во втором туре президентских выборов он и партия «Справедливость» «не будут поддерживать ни одного из кандидатов, "поскольку идеологические различия и различия между ними очевидны".

«Беспрецедентная явка избирателей на выборах 31 марта показала, что арцахцы полностью осознают свою ответственность за будущее страны», - сказал председатель партии АРФ «Дашнакцутюн» Давид Ишханян. При этом он отметил, что в результате выборов "был выявлен ряд недостатков, о которых мы сообщили в Центизбирком и в соответствующие органы".

Партия еще не определилась относительно позиции во время голосования во втором туре президентских выборов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник главного офиса АРФ «Дашнакцутют».

Из-за угорозы распространения коронавируса госорганы Нагорного Карабаха с 26 марта по 31 марта включительно были переведены на удаленный формат работы, а 1 апреля решение было продлено еще на 10 дней. Правительством региона также была ограничена работа офисов по обслуживанию органов государственного и местного управления. 3 апреля мэрия Степанакерта сократила на три часа работу общественного транспорта из-за снижения пассажиропотока во время ограничений. В связи с введенным в Армении запретом на передвижение по улицам власти Нагорного Карабаха призвали вернуться на родину своих граждан. Карабахский Минздрав 2 апреля сообщил, что заболевших коронавирусом в республике нет. Новости о распространении вируса размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".