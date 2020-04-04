Работа общественного транспорта ограничена в Степанакерте

04 апреля 2020, 01:24

Мэрия Степанакерта сократила на три часа работу общественного транспорта, объяснив это снижением пассажиропотока во время ограничений из-за угрозы коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", госорганы Нагорного Карабаха с 26 марта по 31 марта включительно были переведены на удаленный формат работы, а 1 апреля решение было продлено еще на 10 дней. Правительством региона также была ограничена работа офисов по обслуживанию органов государственного и местного управления. В связи с введенным в Армении запретом на передвижение по улицам власти Нагорного Карабаха призвали вернуться на родину своих граждан. Карабахский Минздрав сообщил, что заболевших коронавирусом в республике нет.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Мэрия Степанакерта 3 апреля вынесла решение, согласно которому общественный транспорт в городе не будет работать после 20.00 по местному времени (19.00 мск), говорится в сообщении информационного штаба Межведомственной комиссии Нагорного Карабаха по предотвращению распространения коронавируса, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Решение принято в связи с тем, что за последние дни пассажиропоток существенно сократился, пояснил штаб. Решение вступило в силу с 3 апреля, отмечается в сообщении.

При этом в городе действует круглосуточная служба такси, которая пока не меняла режим работы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении вируса размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".