Карабахские власти предупредили об ограничениях на границе с Арменией

03 апреля 2020, 05:04

В связи с введенным в Армении запретом на передвижение по улицам власти Нагорного Карабаха призвали вернуться на родину своих граждан. Заболевших коронавирусом в республике нет, сообщил карабахский Минздрав.

Как сообщал "Кавказский узел", госорганы Нагорного Карабаха с 26 марта по 31 марта включительно были переведены на удаленный формат работы, а 1 апреля решение было продлено еще на 10 дней. Правительством региона также была ограничена работа офисов по обслуживанию органов государственного и местного управления.

16 марта власти Армении для предотвращения эпидемии коронавируса ввели чрезвычайное положение до 14 апреля. На этот срок была сформирована комендатура, которую возглавил вице-премьер Тигран Авинян. Власти страны ввели ограничения на передвижение по улицам. Исключение делается только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Анализы двух граждан Нагорного Карабаха, изолированных 1 и 2 апреля, показали отрицательный результат на коронавирус, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. Анализы проводились в лаборатории Армении.

"На 2 апреля в республике не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Правительство Нагорного Карабаха призвало своих граждан вернуться из Армении на родину до конца дня 2 апреля, после чего передвижение людей через границу будет ограничено армянской полицией, сообщил решение правительства Нагорного Карабаха информационный штаб Межведомственной комиссии по предотвращению распространения нового коронавируса.

"Исключением из правил решением коменданта (Армении) являются лица, осуществляющие грузовые перевозки. Последние могут передвигаться по территории Армении, а также свободно проходить КПП и после 2 апреля при наличии справки от работодателя и документа, удостоверяющего личность", - говорилось в сообщении штаба.

По данным структуры, дезинфекционные работы в воинских частях, военных базах и административных зданиях республики находятся в активной стадии, проблем с медоборудованием и медикаментами в регионе нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Нагорном Карабахе 31 марта прошли президентские и парламентские выборы. Голосование в Степанакерте проходило на фоне пустых улиц, а люди в очереди перед участком обсуждали тему коронавируса, а не кандидатов. Евросоюз и Азербайджан не признали результаты выборов.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Новости о распространении вируса размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".