52 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Армении

05 апреля 2020, 12:43

Число инфицированных коронавирусом за сутки увеличилось до 822 человек, выздоровели 14 пациентов, сообщил Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля в Армении было выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, и число инфицированных увеличилось до 770. По данным Минздрава страны, 25 пациентов находилось в реанимации с пневмонией, состояние одного из них врачи оценивали как крайне тяжелое. Накануне был зафиксирован седьмой случай смерти от коронавируса.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

В Армении коронавирус подтвердился еще у 52 человек, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

"Общее число зараженных коронавирусом составило 822, с учетом семи смертей от осложнений", - говорится в ее сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

У 14 ранее зараженных пациентов тесты показали отрицательный результат, они считаются выздоровевшими, пояснила Никогосян. Таким образом, общее число выздоровевших составило 57 человек.

Фактическое число зараженных коронавирусом на сегодняшний день составило 758 больных, отметила она.

Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Из-за роста числа заражений приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".