Минздрав насчитал 25 тяжелобольных в Армении

04 апреля 2020, 21:23

25 пациентов, зараженных коронавирусом, находятся в реанимации с пневмонией, состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщил Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 апреля в отделении интенсивной терапии ереванской инфекционной больницы находились 12 пациентов с коронавирусом, еще один - в крайне тяжелом состоянии - в Ортопедическом центре. Сегодня в Армении были выявлены 34 новых случая заражения, и число инфицированных увеличилось до 770.

Сегодня в реанимационном отделении находятся 25 пациентов, им диагностирована пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

"Трое пациентов подсоединены к аппарату искусственной вентиляции легких. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных врачи оценивают как стабильно тяжелое", - написала Никогосян, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Власти Армении из-за роста числа заражений коронавирусом ужесточили режим карантина. На улицах установлены контрольно-пропускные пункты. Приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".