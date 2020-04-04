770 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Армении

04 апреля 2020, 14:10

34 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Армении, и число инфицированных увеличилось до 770.

Как писал "Кавказский узел", в Армении ко 2 апреля были выявлены 663 случая заражения коронавирусом. Семь пациентов скончались, трое из них - за сутки. 3 апреля были подтверждены 73 новых случая заражения, при этом число выздоровевших увеличилось на десять.

Число подтвержденных случаев заражения сегодня к 11:00 по местному времени (10:00 мск) составило 770. На лечении в больнице находятся 720 пациентов, говорится в сообщении на сайте Армянского единого информационного центра.

Один из заболевших - в крайне тяжелом состоянии. 43 человека с начала эпидемии вылечились от коронавируса, сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Из-за роста числа заражений приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".