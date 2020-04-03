Число пациентов с коронавирусом в Армении достигло 736

03 апреля 2020, 12:00

73 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Армении за сутки, при этом число выздоровевших увеличилось на десять.

Как писал "Кавказский узел", в Армении ко 2 апреля были выявлены 663 случая заражения коронавирусом. Семь пациентов скончались, трое из них - за сутки.

Врачи диагностировали коронавирус еще у 73 пациентов, и общее число инфицированных в Армении достигло 736 человек, сообщается сегодня на сайте Армянского единого информационного центра.

"Фактически на лечении на сегодняшний день находятся 686 человек. Всего отрицательных тестов на коронавирус 3258", - сказано в сообщении центра, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

При этом от коронавирусной инфекции выздоровели десять человек, они выписаны из больницы, сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

"Таким образом, общее число излечившихся от коронавируса составляет 43", - отметил министр.

Торосян также сообщил, что сегодня для больных коронавирусом действуют девять лечебных учреждений на 1400 койко-мест в общей сложности. Еще один медцентр отведен для детей. Кроме того, завершились работы по строительству модульной приемной с 42 комнатами на территории Ереванской Норкской инфекционной больнице, проинформировал министр.

Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Из-за роста числа заражений приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".