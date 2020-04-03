Прохожий во время карантина на улице Еревана. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

03 апреля 2020, 12:00

Число пациентов с коронавирусом в Армении достигло 736

73 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Армении за сутки, при этом число выздоровевших увеличилось на десять.

Как писал "Кавказский узел", в Армении ко 2 апреля были выявлены 663 случая заражения коронавирусом. Семь пациентов скончались, трое из них - за сутки.

Врачи диагностировали коронавирус еще у 73 пациентов, и общее число инфицированных в Армении достигло 736 человек, сообщается сегодня на сайте Армянского единого информационного центра.

"Фактически на лечении на сегодняшний день находятся 686 человек. Всего отрицательных тестов на коронавирус 3258", - сказано в сообщении центра, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

При этом от коронавирусной инфекции выздоровели десять человек, они выписаны из больницы, сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

"Таким образом, общее число излечившихся от коронавируса составляет 43", - отметил министр.

Торосян также сообщил, что сегодня для больных коронавирусом действуют девять лечебных учреждений на 1400 койко-мест в общей сложности. Еще один медцентр отведен для детей. Кроме того, завершились работы по строительству модульной приемной с 42 комнатами на территории Ереванской Норкской инфекционной больнице, проинформировал министр.

Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Из-за роста числа заражений приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Карабахские власти предупредили об ограничениях на границе с Арменией", "Парламент Армении принял спорный законопроект об онлайн-слежке", "Режим карантина ужесточен в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 апреля 2020, 15:57

  • Врачи в Северной Осетии оставили больных коронавирусом дома

    Количество инфицированных коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 4, еще один тест дал предварительно положительный результат. Местные жители обратились с петицией к Владимиру Путину с просьбой заморозить выплаты по кредитам и ипотеке, а также назначить ежемесячные пособия.

03 апреля 2020, 15:43

03 апреля 2020, 14:57

03 апреля 2020, 14:10

03 апреля 2020, 13:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи