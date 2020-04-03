Седьмой случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Армении

03 апреля 2020, 00:20

76-летняя пациентка, зараженная коронавирусной инфекцией, умерла в больнице Еревана. Это третий случай смерти от коронавируса в Армении за сутки и седьмой с начала эпидемии, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", в Армении ко 2 апреля были выявлены 663 случая заражения коронавирусом. Шесть пациентов скончались, двое из них - за последние сутки.

76-летняя пациентка скончалась от коронавируса 2 апреля в ереванской инфекционной больнице, сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

По ее словам, у женщины была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. "Помимо этого, у нее были хронические болезни, в частности, сахарный диабет и артериальная гипертония", - написала Никогосян, перевод сообщения которой сделал корреспондент "Кавказского узла".

Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Из-за роста числа заражений приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".