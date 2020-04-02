Машина скорой помощи в Ереване. Март 2020 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

02 апреля 2020, 21:20

Число умерших от коронавируса в Армении увеличилось до шести

78-летняя иностранка, зараженная коронавирусом, умерла в ереванской инфекционной больнице, сообщили в Минздраве Армении.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню в Армении были выявлены 663 случая заражения коронавирусом. Пять пациентов скончались.

 Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Из-за роста числа заражений приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

У 78-летней пациентки, зараженной коронавирусом, была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, врачи не смогли спасти ее жизнь, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

"Кроме того, у женщины были хронические болезни, в том числе сахарный диабет и артериальная гипертония", - написала Никогосян, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пресс-секретарь Минздрава отметила, что умершая не являлась армянкой и не была гражданкой Армении. При этом она не уточнила национальность и гражданство пациентки.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Парламент Армении принял спорный законопроект об онлайн-слежке", "Режим карантина ужесточен в Армении", "Тема коронавируса затмила обсуждение кандидатов на голосовании в Нагорном Карабахе".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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