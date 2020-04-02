Пятая смерть от коронавируса зафиксирована в Армении

02 апреля 2020, 16:57

68-летний пациент в Армении умер от пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили в министерстве здравоохранения. Общее число выздоровевших составило 33 человека.

Как писал "Кавказский узел", в Армении выявлены 663 случая коронавируса, ранее скончались четыре пациента.

Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Из-за роста числа заражений приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался пятый пациент в Армении. У 68-летнего мужчины была диагностирована двусторонняя пневмония, ему проводилась интубация легких, сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян. "У пациента были хронические болезни, в том числе, ишемическая болезнь сердца, а также хроническая обструктивная болезнь легких", - перевел сообщение Никогосян в Facebook корреспондент "Кавказского узла".

Два пациента выписаны из больниц после выздоровления, они прошли повторный тест на коронавирус с отрицательным результатом, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян. Общее число выздоровевших составило 33 человека. С начала эпидемии диагноз подтвержден у 633 человек. 14 человек из заболевших — сотрудники медучреждений, все они находятся в удовлетворительном состоянии, заявил он на состоявшемся сегодня брифинге.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

1 апреля в Армении проведено 328 тестов на коронавирус, из которых 92 - с положительным результатом. "Есть новые очаги вируса, в основном, привозные, к примеру, от водителей-дальнобойщиков, которые пересекают границу. По нашим исследованиям, круг их общения не такой широкий, и он выявляется", - перевел слова Торосяна корреспондент "Кавказского узла".

Власти намерены наращивать масштабы тестирования на коронавирус — в ближайшие дни планируется делать по 400 тестов в день, а после приобретения новых тестов — по 1 500 тестов в день. Проверка всех жителей Армении на коронавирус не имеет смысла, так как нет никаких гарантий, что у тех, кто получит отрицательный результат, вирус не будет выявлен через день или два, отметил министр.

Люди, находящиеся в изоляции, размещены в 16 домах отдыха и гостиницах. У части из них подтвержден коронавирус, но он протекает в легкой форме, остальные изолированные контактировали с зараженными, сообщил министр. "Девять медучреждений полностью отведены на борьбу против коронавируса", - добавил он.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".