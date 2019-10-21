Новая партия декларировала своей целью борьбу с коррупцией в Нагорном Карабахе

21 октября 2019, 02:03

Партия "Завтрашний Арцах" создана в Нагорном Карабахе. Партия намерена участвовать в парламентских выборах 2020 года, чтобы бороться со старой коррупционной системой, а на президентских выборах поддержит главу МИД Масиса Маиляна, заявили представители партии.

Как писал "Кавказский узел", одновременно и президентские, и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на весну 2020 года.

В Нагорном Карабахе действуют более 20 политических сил и движений. В парламенте представлены "Свободная родина", Демократическая партия Арцаха (Нагорного Карабаха), АРФ "Дашнакцутюн", "Движение – 88" и "Национальное возрождение".

В Степанакерте 19 октября прошел учредительный съезд новой партии "Завтрашний Арцах" (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"). На съезде была принята основная программа партии и озвучены дальнейшие планы, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

В программе новой партии, в частности, заявлено о проведении социальных, экономических и образовательных реформ, необходимости равномерного и рационального использования природных ресурсов, борьбе с монополией и искоренении коррупционной системы. В программе также заявлено, что партия является сторонницей мирного решения карабахского конфликта и считает, что Нагорный Карабах должен участвовать в переговорном процессе как сторона конфликта. Кроме того, заявлено о необходимости расширять экономические связи с соседним Ираном.

Стороны договорились о перемирии после обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло лишь об одиночных выстрелах в зоне конфликта.

Заключительный пункт программы партии "Завтрашний Арцах" - воссоединение Нагорного Карабаха с Арменией.

На учредительном съезде было избрано руководство партии. Это три сопредседателя, из них участники съезда выбрали координатора партии, которым стал Тигран Петросян.

Тигран Петросян был задержан 20 мая в Степанакерте вместе со сторонниками за акцию протеста против президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна.

Партия примет участие в парламентских выборах со своим пропорциональным списком, а на президентских выборах поддержит одного из кандидатов, главу МИД Нагорного Карабаха Масиса Маиляна, заявил после съезда корреспонденту "Кавказского узла" координатор "Завтрашнего Арцаха" Тигран Петросян.

По его словам, в партии уже состоит около 400 человек из Степанакерта и районов республики, но люди продолжают вступать в нее.

"Наша основная цель - путем выборов в 2020 году совершить революцию, отвергнув действующий коррумпированный режим", - сказал Петросян.

Политики отметили большое количество партий в Нагорном Карабахе

Председатель парламентской партии "Движение-88" Эдуард Агабекян, комментируя создание новой партии, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что на 60 тысяч активных избирателей в Нагорном Карабахе приходится более 20 партий.

"Мы - 30-летнее государство. Но вместо того, чтобы развиваться по пути консолидации и централизации, мы идем по пути раздробленности. Более 20-ти партий - и 60 тысяч активных избирателей... Я лично не думаю, что в парламент пройдут хотя бы пять партий", - сказал он.

Возникновение большого числа партий в маленьком государстве - процесс естественный, считает представитель партии "Объединенная Армения" Вачаган Загарян.

"Живя много лет при тоталитарном режиме, общество Арцаха (Нагорного Карабаха) увидело надежду после бархатной революции в Армении. Теперь каждый в Арцахе (Нагорном Карабахе) хочет внести свою лепту в внутриполитическую жизнь своей страны, потому мы видим объединение людей вокруг одной идеи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он не исключил, что "многие из новых партий созданы, чтобы отвлекать избирателей".

Загарян сообщил, что его партия будет участвовать в парламентских выборах, а по поводу участия в президентских еще предстоят обсуждения.

Не стоит опасаться, что в Нагорном Карабахе время возникают новые партии, считает писатель Карен Мирзоян.

"У нас еще не создана вся палитра внутреннего политического поля, лишь идет процесс. Конечно, я не исключаю, что некоторые партии создаются для "отвлекающего маневра" на выборах. Но в случае с партией "Завтрашний Арцах" мы имеем дело с серьезными людьми", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из инициаторов акции протеста в июне 2018 года в Степанакерте Давид Симонян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает "Завтрашний Арцах", так как видит в партии достойных людей.

В ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал массовую акцию протеста. 2 июня около 500 местных жителей потребовали ареста виновных и отставки глав всех силовых структур Нагорного Карабаха. К протестующим в Степанакерте присоединились жители регионов.

Симонян заявил, что бывал на "собраниях разных партий, слушал их речи, высказывания во время и после этих собраний, и во мне они не вызвали доверия".

"Я надеюсь, что "Завтрашний Арцах" - это та партия, которая действительно будет работать для общества и страны. Члены этой партии не будут стремиться к обогащению незаконным путем. Мне понравилось, что эта партия своей целью наметила борьбу с коррупцией", - добавил он.