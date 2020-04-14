Политологи поставили под сомнение легитимность выборов в Нагорном Карабахе

14 апреля 2020, 23:15

Нарушения в первом туре президентских выборов в Нагорном Карабахе определили нелегитимность всех последующих выборных процессов, а низкая явка во втором туре это лишь закрепляет и дает политический козырь оппозиции, считают карабахские и армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Нагорном Карабахе прошло голосование во втором туре президентских выборов. За ходом выборов следили более 450 наблюдателей - местных и из Армении, но ни одного международного. Итоговая явка избирателей составила 44,9 процента, рапортовал Центризбирком. Жители Степанакерта отметили пассивность избирателей во втором туре выборов.

В бюллетенях во втором туре голосования на президентских выборах значились два кандидата - бывший премьер-министр Араик Арутюнян и глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян. При этом Маилян призвал своих сторонников бойкотировать выборы из-за угрозы коронавируса, сам он также не принял участия в голосовании. 12 апреля в Нагорном Карабахе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, и второй тур президентских выборов был назначен вопреки протестам оппозиции и опасениям местных жителей. Оппозиция призвала граждан бойкотировать выборы. Однако голосование состоялось даже в изолированных из-за коронавируса общинах.

Нелегитимность второго тура выборов является результатом нарушений в первом туре, считают карабахские политологи

Принимая во внимание нарушения в первом туре выборов, можно сказать, что вопрос легитимности второго тура выборов стоял еще до его проведения, считает карабахский независимый политолог Тигран Григорян.

«Выборы в условиях, когда большинство населения либо не в состоянии, либо не хочет участвовать в них, ставит серьезный вопрос о легитимности будущих властей Арцаха (Нагорного Карабаха) с моральной, правовой и политической точки зрения», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тигран Григорян.

По его мнению, довольно низкий уровень явки во втором туре свидетельствует о том, что не удалось организовать такие выборы, на которых все граждане могли бы свободно и спокойно выразить свое мнение и желание. «Эти выборы должны были стать большим событием для Арцаха в плане демократизации и международного имиджа, потому что предполагалось, что это будут первые свободные и справедливые выборы за всю историю республики», - подчеркнул политолог.

Итоговая явка избирателей в первом туре голосования составила 72,6%. Наблюдатели из Армении указали на нарушения на выборах в Нагорном Карабахе, в частности, на то, что на некоторых участках наблюдались нарушения тайны голосования, фиксировались случаи голосования за другого избирателя, а главы комиссий не обращались в полицию из-за таких случаев. О нарушениях во время голосования заявляли и представители оппозиционных партий Нагорного Карабаха.

«В принципе выборы президента в Арцахе, как я уже говорил неоднократно, можно назвать аукционным – выиграли те силы, которые потратили больше денег. И такие выборы смешно рассматривать в плане легитимности», - добавил Тигран Григорян.

Ждать серьезных изменений в общественно-политической жизни Нагорного Карабаха после сегодняшних выборов не приходится, считает карабахский политолог и социолог Давид Карабекян.

«Первый печальный факт – что экспортировать революцию [из Армении] в Арцах не удалось», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Давид Карабекян.

Он также считает, что легитимность второго тура выборов была поставлена под сомнение из-за нарушений в первом туре. «Если в первом туре количество и характер нарушений позволяет считать выборы нелегитимными, то второй тур выборов легитимным уже квалифицировать не позволительно», - подчеркнул Карабекян.

По его мнению, оппозиционные кандидаты в президенты и политические силы не вошедшие в парламент, должны консолидировать усилия для выявления нарушений в ходе всего выборного процесса. «Одно дело заявлять об этом устно. Другое дело - все это документировать в виде отчетов наблюдателей и доверенных лиц, составить доклад о соблюдении Избирательного кодекса, о нарушении прав и свобод граждан, о соблюдении законодательства силовыми и административными органами всех уровней, и на основе этого, попытаться добиться правовой оценки выборов в Верховном суде», - пояснил Карабекян.

Политолог также заявил, что «все те политические силы, особенно вошедшие в парламент, которые закрывают глаза на нарушения в ходе предвыборных и выборных процессов, они, по сути, не хотят строить правовое государство, а ставят взаимные договоренности выше закона. «Такой парламент не может стать гарантом законности», - заявил Давид Карабекян.

Голосование в первом туре президентских выборов в Нагорном Карабахе прошло 31 марта 2020 года. Было зарегистрировано рекордное количество кандидатов – 14. О результатах первого тура, о том, почему часть кандидатов предлагала отложить голосование, что показывали социологические опросы и за кем из кандидатов стоит действующая власть рассказывается в справке «Кавказского узла» «Нагорный Карабах: кандидаты в президенты-2020».

Низкая явка на выборах может стать политическим козырем оппозиции, считают армянские политологи

Легитимность выборов в Нагорном Карабахе оказалась под сомнением уже после первого тура, и второй тур стал техническим продолжением избирательного процесса, заявила корреспонденту «Кавказского узла» главред русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. По ее мнению, все решилось еще до первого тура голосования, когда стало ясно, что власти не перенесут выборы, и активно продвигали своего кандидата, несмотря на угрозу эпидемии.

«В этом случае, явка не имеет значения. Гораздо важнее было бы число протестующих, но, судя по всему, таковых не будет. Тем более, если введут ограничение передвижения. Низкая явка не даст оппозиции какого-либо козыря. Козырь был после первого тура, но оппозиция ничего не предприняла», - отметила Айрумян.

В чисто правовом смысле никакого ущерба легитимности явка не нанесет, а в моральном смысле сложно говорить о легитимности, скорее, следует говорить о матрице будущих отношений избранной власти с народом и с руководством Армении, добавила она. «От того, как каждый избиратель избирал президента, будет зависеть его отношение к государству и власти. Если он голосовал за деньги, то его отношения с государством будут рыночными. Если голосовал назло кому-то, то отношение будет к государству таким же. Только если человек голосовал по убеждению, он может вступать с государством в правовые и гражданские отношения. Вот здесь, наверное, кроется самая большая моральная западня для новой власти – как она будет смотреть в глаза своим избирателям», - подчеркнула политобозреватель

Низкая явка снижает легитимность выборов, указывает научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян. «Все зависит от того, насколько низкой была явка. Если снижение явки составляет сопоставимую с числом голосов за победителя величину, то это станет политическим обстоятельством, ослабляющим власть на долгое время», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Микаеляна, признание оппозицией результатов голосования также является важным компонентом их легитимности. «Если один из двух кандидатов, прошедших во второй тур, не признает итоги выборов и призывает бойкотировать [второй тур], это также снижает легитимность выборов. Если бойкот привел к реальному снижению явки на 20% и более, то это уже можно считать эффективным бойкотом с политической точки зрения. Чем меньше явка, тем более эффективным оказался бойкот», - отметил политолог.

Оппозиция будет использовать фактор низкой легитимности в политических дискуссиях, полагает Микаелян. «Низкая явка станет козырем оппозиции, она может этот политический аргумент использовать в самых разных ситуациях, включая как политические дебаты, так и внепарламентскую деятельность», - пояснил он.

Эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян согласен с мнением, что низкая явка может стать политическим козырем для оппозиции.

«Но явка – второстепенный фактор. Инструментом давления на будущие власти станет качество выборов, особенно первого тура. Существенная часть арцахского общества не признает итоги голосования, указывая на многочисленные нарушения в первом туре. Так что проблемы легитимности выборов - не только из-за эпидемии коронавируса. Выборы в условиях коронавируса лишь углубляют недоверие к избирательному процессу», - заявил Варданян корреспонденту «Кавказского узла».

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля. По данным на 12 апреля число зараженных достигло шести. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По его мнению, легитимность новой власти будет очень низкой не только с моральной точки зрения. «Если партии, возглавляемые Самвелом Бабаяном и Виталием Баласаняном (получили девять и три мандата депутата парламента Нагорного Карабаха после выборов 31 марта соответственно – прим. «Кавказского узла»), не согласятся сформировать коалицию в парламенте с партией Араика Арутюняна, то для Араика Арутюняна будет сложно принимать законы, для которых требуется 2/3 голосов депутатов (парламент Нагорного Карабаха состоит из 33 депутатов – прим. «Кавказского узла»). Низкая легитимность даст парламентской оппозиции возможность оказывать давление на исполнительную власть для реализации реформ», - отметил политолог.

Также, по его мнению, низкая легитимность Араика Арутюняна выгодна, в том числе, армянским властям. «Это сделает будущего президента подконтрольным. На самом деле положение Араика Арутюняна – незавидное. После окончания эпидемии коронавируса не исключено, что и внепарламентская оппозиция начнет давление на власти. В частности, сторонники Масиса Маиляна возобновят протестные акции, которые создадут дополнительные проблемы для будущей власти», - подчеркнул политолог.

Новости о выборах в Нагорном Карабахе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы президента Карабаха".

На тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ" "Кавказским узлом" отслеживаются новости о распространении вируса.