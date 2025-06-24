Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку

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Глава Анапы Василий Швец покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Анапы потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края от владельцев танкеров 545 миллионов рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий катастрофы в Черном море.

Глава Анапы Василий Швец покинул пост в связи с переходом на новое место работы, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края . "Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию. Его решение поддержали депутаты Совета города-курорта", - говорится в сообщении на сайте губернатора Краснодарского края.

На заседании совета присутствовал замгубернатора Александр Топалов: он поблагодарил экс-мэра от имени главы региона Вениамина Кондратьева за работу на посту градоначальника. О конкретном месте новой работы Швеца сообщается.

По данным пресс-службы, исполняющим обязанности главы города назначена первый заместитель главы Анапы Светлана Балаева.

"Для местных жителей это стало шоком"

Василий Швец на государственной службе с 2008 года, ранее работал в администрации края и курировал вопросы управления госсобственностью и инвестиционного развития, руководил департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

Кроме того, с 2017 года Швец занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края. Швец занимал пост главы Анапы с 2020 года Швец может вернуться в команду губернатора, сообщает со ссылкой на свои источники "Коммерсант".

"Для местных жителей это стало немножко шоком, потому что у нас ЧС. Мы думали, что как минимум с ним вместе мы будем из неe выходить, потому что человек бросает город на произвол судьбы. Но вообще это федеральная ЧС. Если бы это было под руководством муниципалитета, то вопросы могли быть к нему. Но когда все бразды правления были забраны у муниципалитета, они выполняли роль чисто менеджеров... Единственное, последнее, что он поставил своим росчерком пера, — то, что у нас в Анапе пляжи стали опасной зоной", - цитирует комментарий блогера из Анапы Юрия Озаровского Business FM.

В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС. Соответствующие постановления глава Темрюкского района Федор Бабенков подписал 30 мая, а глава города-курорта Анапа Василий Швец - 2 июня.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".