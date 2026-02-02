×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:18, 2 февраля 2026

Арестован подозреваемый в попытке поджога машин ахтубинских силовиков

Подозреваемый в попытке поджога машин силовиков. Скриншот видео ФСБ России по Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ахтубинска попытался поджечь высоковольтный трансформатор и автомобили силовиков. 

Как писал "Кавказский узел", в конце января в Краснодарский краевой суд было передано уголовное дело двух жителей Анапского района, обвиняемых в четырех поджогах на железной дороге. 

В регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования железной дороги и сотовой связи. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. В подобных уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют, в том числе подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Житель Астраханской области заключен под стражу по подозрению в попытке поджога трансформатора в Ахтубинске, а также служебных автомобилей российских силовых структур.

"Установлено, что подозреваемый по указанию представителя спецслужб Украины посредством интернет-мессенджера Telegram осуществил приготовление горючей смеси и попытку поджога высоковольтного трансформатора на территории г. Ахтубинска Астраханской области", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону, которое цитирует «Интерфакс».

Попытку заметили сотрудники охранного предприятия. Впоследствии подозреваемый предпринял попытку поджога служебных автомобилей российских силовых структур в Ахтубинске, машины были потушены сотрудниками. 

Подозреваемый был задержан полицейскими «в непосредственной близости от места происшествия», он «дал признательные показания». Обвинение предъявлено по пункту "а" части 2 статьи 205 (террористическая деятельность) и пункту "а" части 2 статьи 281 (диверсия) УК, по которым ему грозит до 20 лет лишения свободы, уточняет "Коммерсант".

"Кавказский узел" ранее также сообщал, что 26 января в Краснодарском крае на 12 лет был осужден Арсанали Мутуков, признавший себя виновным в поджоге двух шкафов с оборудованием на железной дороге. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:53, 2 февраля 2026
Офицер из Дагестана убит на Украине
09:56, 2 февраля 2026
МЧС предостерегло водителей от поездок по Транскаму
06:58, 2 февраля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
01:55, 2 февраля 2026
2
 Беспилотники сбиты над тремя регионами юга России
16:58, 1 февраля 2026
Власти назвали имена трех убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
15:00, 1 февраля 2026
Источники сообщили о задержании бывшего министра в Северной Осетии
Все события дня
Новости
БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:56, 2 февраля 2026
Семь беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО
Мигрант и полицейский. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:53, 2 февраля 2026
Нелегальные мигранты выявлены в порту в Астраханской области
09:05, 1 февраля 2026
Беспилотник сбит в Астраханской области
Павел Никешин (слева) и Дмитрий Дрянин. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://t.me/regionvol/11850, https://t.me/regionvol/11849
15:25, 30 января 2026
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
Военные на СВО. Фото: Минобороны России
13:25, 30 января 2026
Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 февраля 2026, 16:58
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше