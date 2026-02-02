Арестован подозреваемый в попытке поджога машин ахтубинских силовиков

Житель Ахтубинска попытался поджечь высоковольтный трансформатор и автомобили силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в конце января в Краснодарский краевой суд было передано уголовное дело двух жителей Анапского района, обвиняемых в четырех поджогах на железной дороге.

В регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования железной дороги и сотовой связи. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. В подобных уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют, в том числе подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Житель Астраханской области заключен под стражу по подозрению в попытке поджога трансформатора в Ахтубинске, а также служебных автомобилей российских силовых структур.

"Установлено, что подозреваемый по указанию представителя спецслужб Украины посредством интернет-мессенджера Telegram осуществил приготовление горючей смеси и попытку поджога высоковольтного трансформатора на территории г. Ахтубинска Астраханской области", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону, которое цитирует «Интерфакс».

Попытку заметили сотрудники охранного предприятия. Впоследствии подозреваемый предпринял попытку поджога служебных автомобилей российских силовых структур в Ахтубинске, машины были потушены сотрудниками.

Подозреваемый был задержан полицейскими «в непосредственной близости от места происшествия», он «дал признательные показания». Обвинение предъявлено по пункту "а" части 2 статьи 205 (террористическая деятельность) и пункту "а" части 2 статьи 281 (диверсия) УК, по которым ему грозит до 20 лет лишения свободы, уточняет "Коммерсант".

"Кавказский узел" ранее также сообщал, что 26 января в Краснодарском крае на 12 лет был осужден Арсанали Мутуков, признавший себя виновным в поджоге двух шкафов с оборудованием на железной дороге.