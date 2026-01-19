Контрактник из Астраханской области убит в ходе боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Парамонов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 678 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 677 бойцов из Астраханской области, в том числе сообщалось об убитом Андрее Махмудове.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500 Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

47-летний Алексей Парамонов родился в селе Красные Баррикады. Заключил контракт с Министерством обороны, служил в качестве старшего стрелка штурмовой роты мотострелкового батальона, сообщается на сайте администрации Икрянинского района Астраханской области в отчете о похоронах бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 678 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

