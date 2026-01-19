×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
15:34, 19 января 2026

Контрактник из Астраханской области убит в ходе боевых действий

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Сopilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Парамонов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 678 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 677 бойцов из Астраханской области, в том числе сообщалось об убитом Андрее Махмудове.

Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
11:55 19.01.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

47-летний Алексей Парамонов родился в селе Красные Баррикады. Заключил контракт с Министерством обороны, служил в качестве старшего стрелка штурмовой роты мотострелкового батальона, сообщается на сайте администрации Икрянинского района Астраханской области в отчете о похоронах бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 678 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

По данным "Кавказского узла", Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедов

