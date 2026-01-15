Комбатант из Астраханской области убит в ходе военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Махмудов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 677 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 676 бойцов из Астраханской области, в том числе сообщалось об убитом Александре Сызранове.

22-летний Андрей Махмудов родился в селе Икряное. После школы поступил в Астраханский государственный колледж профессиональных технологий на специальность автомеханика. Работал на паромной переправе Икряное-Бекетовка. После уехал работать на север России. В 2025 году заключил контракт с Министерством обороны РФ, сообщается на сайте администрации Икрянинского района Астраханской области, отчитываясь о похоронах бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 677 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

По данным "Кавказского узла", к 9 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не свыше 8450 бойцов с юга России: не менее 4172 бойцов из СКФО и 4280 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.