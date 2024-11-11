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01:49, 11 ноября 2024

Дагестан и Калмыкия стали худшими в рейтинге доступности ипотеки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рейтинге регионов России по доступности ипотеки последние места заняли Дагестан и Калмыкия, где средний платеж по ипотеке в месяц превышает две средние зарплаты.

Рейтинг регионов России по доступности ипотеки опубликовало сегодня, 11 ноября РИА "Новости". Согласно данным экспертов, в целом по стране соотношение среднего платежа по ипотеке и средней зарплаты двух человек составило 54%. В 2023 году такое соотношение составляло 22%. Ухудшение ситуации связано с сильным ростом ставок по ипотеке.

Среди регионов юга России самой доступной оказались ипотека в Астраханской области (48 место), где соотношение среднего платежа к средней зарплате двух человек составляет 65,3%.

В Волгоградской области (58 место) это соотношение составляет 67,6%, в Чечне (63 место) - 68,4%, в Карачаево-Черкесии (65 место) - 69,5%, в Ростовской области (68 место) - 70,4%, в Краснодарском крае (74 место) - 75%, в Ингушетии (75 место) - 76,3%, в Ставропольском крае (78 место) - 77,7%, в Кабардино-Балкарии (79 место) - 80,4%, в Адыгее (82 место) - 89,8%, в Северной Осетии (83 место) - 99,8%.

В двух регионах России средний платеж по ипотеке превышает доходы семьи из двух человек. В Дагестане (84 место) это соотношение составляет 116,1%, в Калмыкии (85 место) - 129,3%.

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Автор: "Кавказский узел"

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