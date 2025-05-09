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23:57, 9 мая 2025

Грузинский боец убит в зоне военных действий на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выходец из Грузии Тарбей Аркания, в прошлом беженец из Абхазии, убит в ходе боевых действий на Украине. 

Как информировал "Кавказский узел", в начале февраля стало известно, что на Украине убиты Давид Двалишвили и Мамука Берия, участвовавшие в боях против российских военных. По информации "Новости-Грузия", с февраля 2022 года в ходе боев на Украине были убиты до 80 грузинских бойцов, - как граждане страны, так и уроженцы Грузии с украинским или иным гражданством. 

Грузинский боец Тарбей (Табо) Аркания, участвовавший в боях на стороне вооруженных сил Украины, погиб в боях близ Покровска в Донецкой области, сообщило 8 мая информагентство "Новости-Грузия". 

34-летний Тарбей Аркания - в прошлом беженец из Абхазии, он жил на Украине и имел титул чемпиона страны и Европы по тхэквондо, был выпускником Харьковской академии физической культуры. В сообщении на странице вуза в соцсети отмечается, что Аркания участвовал в боях против российских военных с 2014 года. 

У военного остались супруга и двое маленьких детей. Похороны бойца пройдут в Одессе 10 мая.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года указала отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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