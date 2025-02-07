Двое бойцов из Грузии убиты на Украине

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Давид Двалишвили и Мамука Берия, участвовавшие в боях против российских военных, убиты на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", 18 января в Грузию доставили тело убитого на Украине грузинского бойца Кахи Тилидзе.

О гибели двух бойцов из Грузии сообщил руководитель грузинской группы Сил специальных операций Украины Вано Надирадзе.

"Мы потеряли двух грузин, двух отличных бойцов - Давида Двалишвили и Мамуку Берия", - написал Надирадзе на своей странице в Facebook* 6 февраля. По его информации, оба были убиты днем ранее, 5 февраля, а в ночь на 6 февраля другие бойцы эвакуировали их тела с места боя.

Информацию о гибели Двалишвили и Берия подтвердили представители МИД Грузии, заверив, что "будут выполнены все необходимые процедуры", отмечает издание "Грузия Online".

С февраля 2022 года в ходе боев на Украине были убиты до 80 грузинских бойцов, - среди них были граждане страны и уроженцы Грузии с украинским гражданством, отмечает "Новости Грузия".

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года указала отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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