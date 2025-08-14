×

21:59, 14 августа 2025

Активисты в Тбилиси провели акцию солидарности с Амаглобели в 260-й день протестов

Участники акции на проспекте Руставели. Фото: Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акция солидарности с осужденной на два года журналисткой Мзией Амаглобели прошла в Тбилиси перед традиционным собранием протестующих на проспекте Руставели.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Основательницу "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели суд 6 августа приговорил к двум годам заключения за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Движение по проспекту Руставели у здания парламента Грузии сегодня вечером вновь перекрыто. Участники проевропейских акций уже 260-й день подряд выходят к парламенту с требованием назначить новые выборы и освободить всех активистов, задержанных во время массовых демонстраций, передает Publika. 

К собравшимся на проспекте Руставели присоединились участники акции в поддержку Мзии Амаглобели, которая состоялась ранее сегодня на площади Свободы. Эту акцию, в свою очередь, поддержали активисты, которые ежедневно выходят на протест к зданию Общественного вещателя. 

Граждане с баннерами в поддержку Мзии Амаглобели окружили памятник Святому Георгию в центре площади Свободы и перекрыли движение, а затем отправились к парламенту, пишет Tbilisi_life.

Акция в поддержку Амаглобели была проведена в Тбилиси по призыву арестованной жительницы столицы, учительницы Нино Даташвили, обвиненной в нападении на судебного пристава. Участники митинга держали плакаты с надписями: "Режим падет достойно", "Сражайтесь, пока не поздно", "Свободу Мзии Амаглобели", передает телекомпания Pirveli.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше