Военный из Южной Осетии убит на Украине

В Южной Осетии похоронили Вадима Маргиева, убитого на территории СВО. В боевых действиях на Украине было убито не менее 47 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта в Южной Осетии похоронили Тамерлана Козаева и Геннадия Кокоева, убитых в ходе боевых действий на Украине. В ходе спецоперации были убиты не менее 46 комбатантов из Южной Осетии.

В селении Дменис сегодня, 24 марта, похоронили Вадима Маргиева (позывной "Берт"), который был убит в ходе проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

В похоронах приняли участие премьер Дзамболат Тадтаев, депутатский корпус во главе со спикером Аланом Маргиевым, посол России в республике Марат Кулахметов и представители общественности.

Вадиму Маргиеву было 25 лет. Обзавестись семьей он не успел. Указом президента Южной Осетии Вадим Маргиев посмертно награжден медалью "Защитник Отечества".



Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 47 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".