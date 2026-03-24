22:33, 24 марта 2026

Военный из Южной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Южной Осетии похоронили Вадима Маргиева, убитого на территории СВО. В боевых действиях на Украине было убито не менее 47 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта в Южной Осетии похоронили Тамерлана Козаева и Геннадия Кокоева, убитых в ходе боевых действий на Украине. В ходе спецоперации были убиты не менее 46 комбатантов из Южной Осетии.

В селении Дменис сегодня, 24 марта, похоронили Вадима Маргиева (позывной "Берт"), который был убит в ходе проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

В похоронах приняли участие премьер Дзамболат Тадтаев, депутатский корпус во главе со спикером Аланом Маргиевым, посол России в республике Марат Кулахметов и представители общественности.

Вадиму Маргиеву было 25 лет. Обзавестись семьей он не успел. Указом президента Южной Осетии Вадим Маргиев посмертно награжден медалью "Защитник Отечества".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 47 бойцов из Южной Осетии. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

