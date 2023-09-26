26 сентября 2023, 01:30

Баку сообщил об отправке медицинской помощи пострадавшим при взрыве в Карабахе

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Машина скорой помощи выехала из Агдама для оказания противожоговой помощи пострадавшим при взрыве на складе топлива близ Степанакерта, сообщили власти Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что вечером 25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт-Аскеран прогремел мощный взрыв, есть погибшие, не менее 200 человек ранено, большинство из них в тяжелом состоянии, сообщил инфоштаб Нагорного Карабаха. Пострадавшим срочно требуется эвакуация, заявил омбудсмен Гегам Степанян.

Мэрия Степанакерта организовала на пяти автозаправках бесплатную выдачу топлива людям, желающим эвакуироваться в Армению на своих автомобилях. Беженцев также вывозят на автобусах по Лачинскому коридору в сопровождении миротворцев. В результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч людей стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест для размещения беженцев. 24 сентября в Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 граждан Нагорного Карабаха.

Власти Азербайджана направили медицинскую помощь пострадавшим при взрыве на складе топлива близ Степанакерта, сообщила вечером 25 сентября администрация азербайджанского президента.

Для оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди (Степанакерт) первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики) для лечения 200 человек, говорится в пресс-релизе.

О взрыве написал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Там, похоже, десятки убитых. Пока горит, не смогут уточнить число жертв. Раненых - еще больше. В больнице сотни людей. Сосед мой чудом спасся. Говорит, апокалипсис. Подняло метров на двадцать в воздух и шмякнуло о землю. Зацепился за жизнь и себя как-то вытащил. Может, случайно кто сигарету прикурил и взорвалась, а может и специально, саботаж", - написал он в публикации "Беда на беде... Видео".

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Сегодня состоялась вторая встреча в Ходжалы, на которой в основном обсуждались вопросы оказания медицинской помощи и налаживания контактов между Баку и жителями Карабаха, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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Примечание:

"Мэр Мартакерта подтвердил передачу города Азербайджану", "Пять автозаправок начали работу для беженцев в Степанакерте", "Власти Азербайджана призвали жителей Нагорного Карабаха сдать оружие"

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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