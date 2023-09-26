Минздрав Армении отчитался о перевозке пострадавших при взрыве близ Степанакерта

26 сентября 2023, 17:01

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Транспортировка в медучреждения Армении пациентов, пострадавших при взрыве топливной цистерны близ Степанакерта, проводится вертолетами российских миротворцев, уже выполнено четыре рейса, сообщил Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. По данным на 26 сентября ожоги различной степени тяжести получило 290 человек, 20 человек погибли. Баку предложил Красному Кресту использовать объездную дорогу для транспортировки пациентов в связи с пробками на Лачинской дороге, а также сообщил, что пострадавших готовы принять в медучреждениях трех районов Азербайджана.

Российские миротворцы эвакуируют санитарной авиацией в медицинские профильные учреждения мирных жителей Нагорного Карабаха, пострадавших после взрыва топлива вблизи трассы Степанакерт – Аскеран, сообщило сегодня Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале ведомства, миротворцы на машинах скорой помощи перевозят пострадавших из больниц к вертолету.

Минздрав Армении сообщил, что при содействии российских миротворцев осуществляет четвертый рейс по перевозке пострадавших при пожаре в Степанакерте. "Команда врачей, доставленная из Армении в Степанакерт с необходимым оборудованием и медикаментами, в настоящее время находится в медучреждениях республики и вместе с местными медиками оказывает необходимую помощь всем пострадавшим", – процитировало News.Am сообщение пресс-службы ведомства.

Первыми в медучреждения Еревана были доставлены семь пострадавших в Нагорном Карабахе - четверо из них находятся в критическом состоянии, еще трое - в крайне тяжелом, говорится на странице Минздрава Армении в Facebook*.

"Наша цель - оперативно передать Армении всех пострадавших. До вечера будем стараться максимально быстро перевозить людей" - заявила министр Анаит Аванесян.

Колонна из 23 машин скорой помощи направилась в нагорный Карабах по Лачинской дороге через Корнидзор, сообщило сегодня агентство News.Am.

В ночь на 26 сентября в Нагорный Карабах властями Азербайджана была отправлена машина скорой помощи с медикаментами для пострадавших в результате взрыва склада топлива. Сегодня был отправлен гуманитарный конвой, который доставит в регион муку, предметы гигиены, спальные принадлежности, а также медицинскую помощь для пострадавших от взрыва на складе с топливом.

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